Questi fantasmi di Eduardo De Filippo a Minori

COMPAGNIA TEATRALE IL PROSCENIO La compagnia teatrale il “Proscenio” sta portando in questi giorni in scena al Palazzo delle Arti di Minori “Questi Fantasmi”.



La pièce, scritta dal celebre autore Eduardo De Filippo, ha regalato al pubblico uno spettacolo indimenticabile, con un connubio perfetto tra umorismo , dramma, suspense e sarcasmo intelligente. Il lavoro è stato portato sul palcoscenico da un cast eccezionale, composto da talentuosi attori professionisti e da adulti appassionati del teatro che hanno saputo incantare il pubblico con la loro straordinaria performance.



Il ritmo sostenuto costantemente ha regalato un alto livello di intrattenimento per tutta la durata dello spettacolo.



Entusiasmo ed apprezzamenti anche per l’atmosfera vibrante, la presenza di “fenomeni soprannaturali” e la straordinaria alchimia creatasi tra gli attori e gli spettatori. In un intricato gioco di battute ed interazioni, in un mondo immaginario, la realtà si è mirabilmente fusa con la finzione. La scenografia ricercata ed i costumi, impeccabili nei dettagli, hanno aggiunto un tocco di autenticità e modernità al lavoro, contribuendo a rendere l’esperienza visiva altrettanto interessante e visionaria. Come sempre il “Proscenio” ha creato un evento travolgente, regalando al pubblico emozioni forti, ricevendo in cambio applausi prolungati, risate sincere e consolidata approvazione.



Le prossime repliche sono previste per il

13 gennaio alle 20 e

14 gennaio alle 18.

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Pro loco di Minori 089.877087 / 3662318286

COMPAGNIA TEATRALE IL PROSCENIO Si rinnova la magia del teatro, in un tuffo tra il neorealismo eduardiano e l’irreale. “Questi fantasmi”, messo in scena dal Proscenio, è un caleidoscopio di emozioni e sensazioni, difficili da descriversi per chi pensa di accostarsi al capolavoro di De Filippo per trovare il “suo” Pasquale Lojacono.

Lo spettatore resta avvolto da un’aura del tutto particolare, dove l’apparizione di losche figure fumanti, fanno da contraltare a chi non sai se è uomo o fantasma.

Il protagonista non mostra caratteri di scontata sudditanza psicologica nei riguardi del suo etereo benefattore, anzi a volte sembra finanche sbruffone, tanto da pretendere quanto gli è dovuto.

Ed anche i due amanti vivono la loro storia, quasi come se non fosse reale. Lo stesso tradimento si colora di leggerezza, anche se avvolto dalla tragicità della situazione complessiva.

C’è ancora tempo per entrare nel palazzo abitato da quelle anime dannate, tempo per riflettere, ma anche per sorridere. Ultime repliche sabato 13 e domenica 14 gennaio presso il Palazzo delle Arti di Minori.