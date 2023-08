Proroga allerta meteo, chiude SS 163 Amalfitana a Capo d’Orso (Maiori)

La SS 163 Amalfitana, per la quale era stata disposta la chiusura dalle 8 alle 16 all’altezza di Capo d’Orso nel Comune di Maiori dopo l’incendio del 14 agosto per il ripristino della sicurezza, e che veniva riaperta a senso unico alternato dalle 16 alle 8, verrà di nuovo chiusa a partire dalle 20 di oggi, lunedì 28 agosto e non riaprirà prima di mercoledì 30 agosto alle ore 16.

La chiusura si è resa necessaria, come ha spiegato il sindaco di Maiori Antonio Capone, per la proroga dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania fino alle 8 di mercoledì 30 agosto, con possibilità di piogge abbondanti, temporali, grandine ed eventi franosi.

Questo rende impossibile lo svolgimento dei lavori e la circolazione anche a senso unico alternato, ragion per cui l’Anas ha disposto la chiusura del tratto in questione.

Il traffico, stante anche l’impossibilità di navigazione dei servizi via mare causa mare molto mosso, viene deviato verso la Sp2 Valico di Chiunzi.