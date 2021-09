Premio Start Up Evolution Pinuccio Lamura, presentata la

Presentato a Salerno, nel corso di una conferenza stampa, il Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura”, promosso da DFL-Gruppo Lamura, che mira a sostenere capacità e idee innovative offrendo un sostegno concreto ai giovani talenti per aiutarli a trasformare un’idea in un’attività aziendale o in occasione di lavoro.

Riservato alle start up italiane o singoli individui e team proponenti idee d’impresa, il Premio è stato presentato a Salerno, nel corso di una conferenza stampa, da Luigi Nasti, responsabile comunicazione DFL-Gruppo Lamura, e Mario Marciano, responsabile marketing dell’azienda.

“Questo premio è nato quattro anni fa per ricordare la memoria del fondatore della DFL, Pinuccio Lamura, venuto prematuramente a mancare – ha spiegato Nasti – ed è proprio in sua memoria che, attraverso questo progetto, ricerchiamo e sponsorizziamo le idee innovative delle start up di giovani talenti. La volontà è quella di dare ai giovani un palcoscenico dal quale presentare il proprio progetto e al tempo stesso premiarli con un riconoscimento economico che dia loro la possibilità di muovere i primi passi. Pinuccio Lamura era l’uomo delle idee innovative ed in anni particolari ha dato vita all’azienda Dfl, oggi gestita dai figli, che attualmente è uno dei grossisti più importanti del Centro-Sud Italia. In memoria di Lamura la DFL vuole dare una opportunità concreta ai giovani per affacciarsi nel mondo del lavoro con le proprie idee e i propri progetti”.

“Questo progetto mira non solo alla creazione di valori economici – ha spiegato Marciano – ma anche di valori etici. Questo è lo spirito con il quale l’azienda si muove, nel segno del passaggio del testimone da Pinuccio Lamura, che fu imprenditore visionario del Vallo di Diano, ai giovani che hanno la stessa intenzione e che possono puntare su genio e creatività tipici degli italiani. A volte le idee migliori rimangono nel cassetto ed è proprio per questo che vogliamo tirarle fuori, per dare modo a giovani innovatori di realizzare i propri sogni”.

Si può partecipare al bando del Premio Start Up “Pinuccio Lamura” entro il 10 novembre 2021 (informazioni e modulo di adesione disponibile sul sito www.memorialpinucciolamura.it). La premiazione del vincitore avverrà presso la sede della DFL il prossimo 19 novembre, giorno in cui verrà data anche comunicazione dei primi tre classificati.