Poste Italiane, lezioni di educazione finanziaria.

Poste Italiane partecipa alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2021 e #PrenditiCuraDelTuoFuturo) e per l’occasione anche in provincia di Salerno, in particolare a Sala Consilina, continua a promuovere eventi formativi, in modalità webinar con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

Per la Settimana dell’educazione previdenziale (dal 18 al 24 ottobre), iniziativa all’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria nata con l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, Poste Italiane ha deciso di approfondire i temi del risparmio previdenziale e favorire la crescita in consapevolezza sulla necessità di una pianificazione del risparmio per finalità previdenziali.

Giovedì 21 ottobre in 138 uffici della provincia di Salerno (qui sotto sotto l’elenco completo) i cittadini potranno usufruire di lezioni gratuite di educazione previdenziale. Durante le sessioni che si svolgeranno a partire dalle 15.30, il relatore utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, di natura economica con particolare attenzione alla previdenza complementare.

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria è online il nuovo sito web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane (https://www.posteitaliane.it/it/educazione-finanziaria.html), completamente rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.

Nel corso dell’anno Poste Italiane organizza varie iniziative di educazione finanziaria e promuove il progetto “Il Risparmio che fa scuola”, rivolto ai ragazzi in età scolare, organizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2021 – Quello che conta), e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane (https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi) dove sarà possibile iscrivere gratuitamente la propria partecipazione agli eventi.

Questi gli uffici postali che giovedì ospiteranno le lezioni:

Abatemarco, Acquaviva, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atena Lucana Scalo, Auletta, Bagni Di Contursi, Bellosguardo, Bivio Di Palomonte, Borgo San Lazzaro, Bosco, Buccino, Buccino succ. 1, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capitello, Caprioli, Carillia, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino Scalo, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castelnuovo Vallo Stazione, Castelruggero, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cerrelli, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fonte, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laurino, Laurito, Laviano, Lentiscosa, Licusati, Magliano Vetere, Marina di Ascea, Marina di Camerota, Marina di Pisciotta, Massa della Lucania, Matinella, Moio della Civitella Pellare, Montano Atilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana stazione, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Oliveto Citra, Orria, Ottati, Padula, Padula Scalo, Palinuro, Palomonte, Pantano di Teggiano, Pattano, Perrazze, Pertosa, Petina, Piaggine, Piano Vetrale, Pisciotta, Poderia, Policastro Bussentino, Polla, Postiglione, Prato Comune, Prato Perilli, Puglietta, Quadrivio, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rodio, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Sala Consilina succ. 1, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Marco di Teggiano, San Mauro La Bruca, San Nicola di Centola, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Barbara, Santa Marina, Sant’Angelo Fasanella, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Scario, Serradarce, Serre, Sicignano degli Alburni, Sicilì, Stilla, Stio, Tardiano, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Trinità, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Villa Littorio, Villammare e Zuppino.