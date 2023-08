Positano e Amalfi tra i beach resort più cari al mondo secondo TravelMag

TravelMag.com, rivista digitale in lingua inglese specializzata nel settore viaggi, ha pubblicato un’indagine sulle 20 destinazioni marittime più costose al mondo, condotta dalla nostra Bridgette Redman.

Tra le quattro mete italiane presenti nella lista si segnalano anche Positano e Amalfi, rispettivamente in seconda e diciottesima posizione.



L’indagine ha tenuto conto in particolare dell’offerta alberghiera, usando come periodo di riferimento il mese di agosto 2023. Le altre località italiane in classifica sono Capri (7) e Santa Margherita Ligure (20).

Potete leggere l’articolo completo al seguente link:

https://www.travelmag.com/articles/beach-destinations-2023/