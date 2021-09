Porta Ovest, Cammarota: ‘Ennesimo annuncio, una parodia e fine del deluchismo’ .

‘Con l’ennesimo annuncio del completamento di un pezzetto di Porta Ovest si consuma una nuova parodia che certifica la fine del deluchismo in città’.”. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’ in merito al progetto ‘Porta Ovest’ ripresentato stamattina dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che arriva nuovamente in città come ‘soccorso rosso’ al candidato sindaco Enzo Napoli.

‘Ormai questo potere è la replica spenta di se stesso, insegue le sue stesse parole, propone gli stessi interventi, ricalcando annunci già resi per inaugurazioni mai fatte” prosegue Antonio Cammarota.

‘E’ un sole al tramonto, che tanto ha dato a questa città. Ora pare ancora vivo ma è invece già dietro ai monti e si vede per un effetto ottico e non per un effetto reale. Le opere si inaugurano, non servono gli annunci degli annunci di pezzetti di opere che sono ancora in fase di progettazione e che non apriranno per ora’, spiega ancora Cammarota.

‘E’ tempo di voltare pagina, questo potere non ama più la propria città, pensa solo al tornaconto personale dei propri cacicchi, spendendo, tra l’altro, la moneta pubblica dell’ente più indebitato d’Italia, di un comune sull’orlo del crac’, conclude Cammarota.