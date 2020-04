Coronavirus: Caldoro aprire cantieri e subito la fase 2.

“Non servono le guerre o le schermaglie fra le Regioni su chi apre o chiude i confini, sono tutte stupidaggini. Dobbiamo preoccuparci della fase due e la Campania e’ultima in Italia”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Altre Regioni come la Liguria, il Veneto, il Lazio, come altre del Sud, hanno riaperto, in sicurezza, alcune attività. Serve – dice Caldoro – ripartire con le attività di manutenzioni dei lidi e della cantieristica, con alcune attività legate alla ripartenza del turismo, per avviare, rapidamente, la ripresa economica”.

“Dobbiamo iniziare, e’ un appello alle parti sociali, ai sindacati, a tutti per ragionare, per confrontarci e garantire, in sicurezza, la ripartenza” conclude.