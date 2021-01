Cammarota: gestione scellerata del verde pubblico.

“Ancora una volta si è rischiata la tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. Alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che cadono sulle auto, sui marciapiedi, tra la gente, soltanto per un normale temporale. Così non va, intervenga la Procura”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come “un conto è l’evento eccezionale come un ciclone inatteso, altro è l’ordinario maltempo di questi giorni invernali, perchè da anni cadono gli alberi, con un pericolo costante sotto gli occhi di tutti, e nessuno fa niente”.

“Occorre intervenire immediatamente perché a questo punto l’incapacità è un delitto”, conclude Cammarota, che annuncia iniziative nella commissione trasparenza ed esposti agli organi competenti.