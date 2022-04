Orizzonti di Attesa, Michela Liberti espone al Museo di Pontecagnano da domenica 1.

Domenica 1° maggio 2022 alle ore 10.00 al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea “ORIZZONTI DI ATTESA” di Michela Liberti, organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, l’Associazione Paesaggi Narranti – sezione Artéclatée, il blog I volti di Cassandra, Legambiente – Circolo Occhi Verdi e il Consorzio Pontecagnano C’Entro.

L’esposizione delle opere di Michela Liberti, al Museo di Pontecagnano fino al 29 maggio, si inserisce nell’ambito delle iniziative di valorizzazione dell’arte contemporanea promossa dal MAP che, grazie anche alla sua crescente offerta culturale che raggiunge un pubblico sempre più ampio e alle numerose collaborazioni con enti e associazioni del territorio, si configura come polo di riferimento per la comunità picentina.

La mostra, a cura di Giovanni Cardone, è un percorso artistico in cui lo spazio della superficie pittorica diviene spazio mentale, l’artista si pone domande che affondano nelle questioni etiche della postmodernità, e diventa sintesi di segni e di senso per catturare, condensare e sospendere il Tempo. La tensione interiore dell’artista è sublimata nei cromatismi e nella ricchezza dei particolari, mentre sullo sfondo emerge tutta la modernità dell’oggi tumultuoso e veloce in cui Michela Liberti riesce ad offrire uno spazio silenzioso di riflessione interiore, quanto mai personalissima.

Seguirà alle 12.00 un aperitivo negli spazi aperti del Museo accompagnato dall’esibizione musicale del gruppo folk “Sette Bocche”.

In occasione dell’iniziativa del MiC “Domenica al museo”, nella giornata del 1° maggio l’ingresso al Museo sarà gratuito.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto della normativa Covid vigente, per l’accesso al museo è obbligatorio indossare la mascherina e seguire le indicazioni del personale.

Michela Liberti è un’artista napoletana che affonda le sue radici nella cultura classica. Dopo aver conseguito il diploma in scenografia e costume presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, si dedica alla realizzazione di numerose scenografie teatrali, disegnandone i bozzetti e collaborando alla successiva installazione. Nel periodo accademico sviluppa un interesse spiccato per la pittura e la scultura fino a frequentare le scuole di Gianni Pisani, Ninì Sgambati e Augusto Perez. Successivamente lavora presso laboratori di scenografia come decoratore; con lo studio della pittura e la messa in posa delle scenografie teatrali inizia uno studio approfondito del colore. La costante ricerca nella pittura e le innumerevoli opportunità che essa concede genera un numeroso repertorio che confluirà nella sua prima mostra personale. Dal 2003 fino al 2016 collabora per diverse edizioni del Festival delle Ville Vesuviane, in qualità di Assistente alla Scenografia. A partire dal 2010 partecipa alla collettiva ‘Artisti all’Ombra del Vesuvio’ presso Villa Macrina a Torre del Greco (Napoli). Nel 2016 partecipa con una installazione presso il PAV, Parco Arte Vivente – Centro Sperimentale d’Arte Contemporanea, di Torino. Da diversi anni Michela Liberti partecipa a diverse collettive di livello nazionale, ma nel contempo continua il suo percorso scenografico in ambito teatrale. Nel 2021 la sua opera dal titolo “Novembre 2019” viene pubblicata sulla rivista ART NOW sul numero III – anno 2021 edizione Maggio/Giugno, con la stessa partecipa al Premio d’Arte internazionale “Dante Alighieri”, che inoltre viene video proiettata all’esposizione del Festival “Cultura Identità” a Casale Monferrato e a Firenze presso Palazzo Borghese per il premio “Vita Nova”. Nel 2021 espone al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli – con “ORIZZONTI DI ATTESA” a cura di Giovanni Cardone. Nel 2022 partecipa alla competizione d’arte “I paesaggi del Patrimonio di Napoli e Provincia”.

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

+39 089848181 |drm-cam.pontecagnano@beniculturali.it

www.musei.campania.beniculturali.it

facebook.com/museopontecagnano | instagram.com/museomap_pontecagnano | twitter.com/MuseoMAP