Orchestra Filarmonica Campana, prima stagionale sabato 6 al Teatro Sant’Alfonso di Pagani.

Sabato 6 Novembre al Teatro S. Alfonso di Pagani (SA) si terrà il Concerto Inaugurale della XIII Stagione Concertistica della Orchestra Filarmonica Campana, intitolata “L’Avvenire”. Si chiama Età Romantica, con la direzione del maestro Giulio Marazia e il primo violino di Giuseppe Carotenuto, ed è un evento speciale per la Filarmonica: il Concerto Commemorativo per i 15 anni di attività. Sarà l’occasione per riscoprire questa straordinaria realtà musicale campana e italiana, attiva ormai da anni in Italia e all’estero. L’OFC, con la direzione artistica e musicale del maestro Marazia, procede in una intensa attività musicale, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Città di Pagani, oltre che da sponsor privati e mecenati; dal 2021 è membro di MeD (Sistema Musica e Danza per la Campania).

La musica classica, per sua natura, riunisce l’eredità del passato e il respiro del presente, riconsegnando il tutto all’avvenire, come recita il titolo della XIII Stagione. Questa edizione vuole indagare questo movimento, questa tensione e il primo appuntamento Età Romantica offre già spunti interessanti su come Tchaikovsky imparava da Mozart e su come Brahms rifletteva su Beethoven. La prima parte del programma sarà dedicata al Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, il quale regala sensazioni spontanee di felicità, non impegna nella percezione di strutture armoniche complesse e ardite, vola via con passione ed entusiasmo. Come ha scritto il musicologo Sergio Sabich, «nonostante l’impianto nella tonalità di re maggiore, comune non solo al capolavoro di Brahms ma anche al capostipite di tutti i Concerti moderni per violino, quello di Beethoven, Tchaikovsky si era allontanato dai canonici schemi formali, innervando una accesa fantasia melodica, quella stessa che tanto piacerà a Stravinsky, di un marcato accento slavo». Il Concerto per violino di Tchaikovsky è il primo di un compositore russo ad essersi mantenuto nel repertorio accanto ai più grandi concerti del periodo romantico: bisognerà aspettare Prokof’ev (1917 e 1935) perché nuovi concerti per violino russi s’impongano e rivelino un’originalità di idee.

La Quarta Sinfonia è senza dubbio il capolavoro orchestrale di Brahms, l’ultima sinfonia che ha scritto, spingendo la tradizionale forma del sinfonismo romantico al massimo grado d’espressione. Una ricchezza di emozioni che lascia in chi ascolta una vasta gamma di sensazioni, contrastanti, che determinano un’atmosfera, dei colori espressivi netti e potenti. I temi che pervadono il lavoro si intrecciano continuano definendo incessantemente linee di tensione drammatica, che dimostrano ancora una volta come la musica possa inondarci di forza vitale, caricarci di stimoli “chimici” che anestetizzano le nostre giornate nello spazio di una Sinfonia. Pensata e scritta nelle estati del 1884 e 1885, nel pieno della maturità del compositore, il lavoro mostra come il compositore sia estremamente intransigente nella stesura e con l’ansia di perfezione nello sviluppo del lavoro, il che non gli permette di essere sicuro di se stesso. Tutto questo viene risolto da una forza travolgente dall’inizio alla fine, da una meraviglia melodica e senza preamboli, una terrazza spalancata sulla bellezza.

Sabato 4 dicembre sarà la volta di Suggestioni Neoclassiche, un programma novecentesco (Lusi, Rodrigo, Stravinsky) diretto da Marco Alibrando con Gianluca Campanino (oud), Francesca De Filippis (chitarra). Martedì 7 dicembre si passerà da Pagani a Napoli per Talenti del futuro, con la direzione di Alfons Revertè Casas e un programma in via di definizione che comprenderà Sibelius. Gran finale il 30 dicembre con il Concerto di Capodanno diretto dal maestro Marazia: al pianoforte Pianoforte Antonio Di Cristofano, in programma Rachmaninoff, Verdi e Strauss figlio.

Programma XIII Stagione Concertistica OFC – L’Avvenire.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 4 dicembre 2021

ore 21.00

Teatro S. Alfonso

piazza Sant’Alfonso De Liguori

Pagani (SA)

SUGGESTIONI NEOCLASSICHE

Orchestra Filarmonica Campana

Oud: Gianluca Campanino

Chitarra: Francesca De Filippis

Direttore: Marco Alibrando

Biglietti euro 11.00

Martedì 7 dicembre 2021

ore 20.00

Domus Ars

Centro di Cultura

Via Santa Chiara, 10 C

Vico Pallonetto a Santa Chiara, 3

Napoli

TALENTI DEL FUTURO

Orchestra Filarmonica Campana

Solisti da definire

Direttore: Alfons Revertè Casas

Biglietti euro 11.00

Giovedì 30 dicembre 2021

ore 21.00

Teatro S. Alfonso

piazza Sant’Alfonso De Liguori

Pagani (SA)

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Filarmonica Campana

Pianoforte: Antonio Di Cristofano

Direttore: Giulio Marazia

