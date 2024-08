Omaggio a Duke Ellington al Ravello Festival mercoledì 7

Al Ravello Festival è tempo di jazz con l’omaggio a Duke Ellington, leggenda della musica di tutti i tempi, nel cinquantennale della scomparsa. Della “musica” e basta, perché “jazz” era un termine che Edward Kennedy Ellington non amava. “Jazz è solo una parola e in realtà non ha significato”, era la sua idea.

A ripercorrere la brillante carriera del pianista, compositore e direttore d’orchestra, attraverso un viaggio attraverso alcune delle sue memorabili composizioni, mercoledì 7 agosto (ore 21) sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, Danilo Rea e la Salerno Jazz Orchestra diretta nell’occasione da Demo Morselli. Il concerto, produzione della Fondazione Ravello è sold out da giorni.

Ellington, nato a Washington, nel 1899 fin da ragazzo aveva coltivato una sua particolare eleganza che gli era valsa il soprannome di Duke. A 23 anni si trasferì a New York per suonare nell’orchestra di Wilbur Sweatman, l’anno seguente passò con Elmer Snowden e presto diventò il direttore di quella formazione, imponendosi come uno dei nomi emergenti nella scena di Harlem. Nel 1927 ottenne un ingaggio al Cotton Club e cominciò a modellare una straordinaria orchestra che considerò sempre come uno strumento collettivo per esprimere le sue idee. Ai suoi musicisti Ellington affidò brani in stile jungle, secondo la moda africaneggiante dell’epoca, ballate d’atmosfera, irresistibili swing e canzoni romantiche, sempre con elegante scrittura e raffinati arrangiamenti.

Cruciale nella vita artistica di Ellington fu l’incontro con Billy Strayhorn, prezioso collaboratore dal 1939 fino alla morte, nel 1967. Con lui il Duca perfezionò la sua arte ed espanse le ambizioni. Re del jazz orchestrale negli Stati Uniti fin dagli anni ‘20, esportò la sua arte dopo la guerra in tutto il mondo. Disponibile al dialogo con le nuove generazioni accettò di confrontarsi in studio con l’emergente John Coltrane e nel 1962 partecipò a una stellare session con Charles Mingus e Max Roach che produsse l’album Money Jungle. I pensieri di una vita mescolate a confessioni sincere e favolose bugie confluirono nell’autobiografia Music Is My Mistress scritta poco prima di morire con l’aiuto del giornalista Stanley Dance.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Mercoledì 7 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

Omaggio a Duke Ellington 50°

Danilo Rea & Salerno Jazz Orchestra

Direttore Demo Morselli

Produzione Ravello Festival

In scaletta

Happy go lucky local

Oclupaca

Cottontail

Satin Doll

Such Sweet Thunder

Take the A Train

Body and Soul

C Jam Blues

Sophisticated Lady

Perdido

Blood Count

Caravan

Rockin’ In Rhythm

The Mooche

The Star Cossed Lovers

In a Mellow Tone

Anitra’s Dance

I Let A Song Go Out Of My Heart

Things aint’ what they used ot be

Salerno Jazz Orchestra

SAXES

Giusi Di Giuseppe

Antonio Giordano

Giuseppe Plaitano

Vincenzo Saetta

Andrea Santaniello

TROMBE

Nicola Coppola

Antonio Scannapieco

Mauro Seraponte

Andrea Tofanelli

TROMBONI

Raffaele Carotenuto

Enzo De Rosa

Luca Giustozzi

PIANOFORTE

Marco De Gennaro

CONTRABBASSO

Dario Deidda

BATTERIA

Luca Santaniello