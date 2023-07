Omaggio a Camilleri, Pino Strabioli al Museo Diocesano

Mercoledì 19, stella tra le stelle, lo strepitoso successo di CIRCE LA DONNA.

La sfilata non si ferma, venerdì 21 è la volta di PINO STRABIOLI che in “Ciao Andrea omaggio a Camilleri” duetta con SIMONA SCIACCA. Siciliana, astro nascente della musica contemporanea è tra le voci più prestigiose della nuova ricerca della tradizione canora siciliana, reduce dalla collaborazione con Francesco Guccini per l’ultimo album “Canzoni da Intorto”, con cui l’abbiamo ammirata lo scorso inverno a Propaganda live, approda a Salerno in pausa dal tour estivo con Mannarino

Sabato 22, grande chiusura con Novecento di Alessandro Baricco. GIORGIO BORGHETTI dialoga con Romolo Bianco. Il raffinato e geniale Autore, musicista che per l’occasione ha interpretato il testo di Baricco con musiche originali da lui scritte per lo spettacolo

Il prezzo del biglietto è di 18 euro.

Per prenotazioni chiamare ai numeri

089 930 7407

392 2710524

333 306 7832

375 6651853