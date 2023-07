Nocera Jazz Festival, Anthony Strong domenica 9 al Castello Fienga

Domenica 9 luglio alle 20.30, il Nocera Jazz Festival ospiterà al Castello Fienga l’unica data italiana del jazz singer, produttore, pianista, compositore Anthony Strong, pronto ad entusiasmare la platea con il suo ultimo lavoro Easy Sailing, tra raffinate atmosfere jazz, con la sua inconfondibile voce che sarà accompagnata da Spencer Brown al basso e da David Ingamels alla batteria. Un trio affiatato e dinamico, che saprà emozionare e divertire il pubblco del NJF. Una perla di questo album è la versione di When you wish upon a Star di Cliff Edwards e la bellissima Nature boy di Nat King Cole a cui si ispira tanto l’artista londinese. Strong ha segnato la scena internazionale del jazz con il recente Ep Delovely che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito ed il video che lo accompagna, Cheek of Cheek ha ottenuto tantissime visualizzazioni in tutto il mondo. Con il suo smoking e il suo fascino sobrio, Anthony Strong è a tutti gli effetti l’icona del vero gentleman britannico. La sua vocalità e il suo stile al pianoforte si uniscono a un’energia che ha conquistato i fan in tutti i live in giro per il mondo. Sin dalla firma con l’etichetta discografica Naïve Records nel 2013, è stato osannato come “uno dei più grandi nuovi talenti”, si è guadagnato la copertina del quotidiano Le Figaro ed è stato ospite di canali tv nazionali in diversi paesi europei. Il suo precedente album Stepping Out ha raggiunto il primo posto nelle classifiche jazz di iTunes Usa e gli è valso l’invito del colosso radiofonico Npr per uno speciale programma di Hollywood della durata di 60 minuti. Il nuovo album On A Clear Dayha si basa su un repertorio dichiaratamente old school che va dagli standard del jazz ai classici, passando per il primo Stevie Wonder e per Motown. Ad aprire il suo concerto ci sarà il duo italo-svedese composto da Ilaria Capalbo e Fredrik Nordstrum della label Bluenord records. La contrabbassista italiana, da anni trapiantata in Svezia, è tra le migliori realtà del panorama jazz europeo, nonché leader del progetto Karthago.

È notizia di questi giorni, il concerto in esclusiva per il NJF di Marcos Valle il prosssmo 31 luglio al Castello del Parco Fienga. Valle è considerato tra I fondatori della musica popolare brasiliana insieme a Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethania. Memorabili sono i duetti con giganti della musica del calibro di Elis Ragina e Milton Nascimiento. Il suo ultimo lavoro “Sempre” è uscito recentemente su Far Out Recording. Questa la formazione: Marcos Valle, keyboards, & vocals; Patricia Alvi, vocals; Jessè Sadoc, trumpet & flugle horn; Renato “Massa” Calmon, drums; Jefferson Lescowich, bass. La data di Nocera è un’anteprima italiana. Prevendita su postoriservato.it.

IL CARTELLONE. Il 12 luglio (ore 20), nel Cortile della Curia Vescovile, si esibirà l’artista anglo francese Hannah Featherstone, reduce dal talent show The Voice France, per un’apertura tra jazz, elettronica e gospel; subito dopo sarà il jazz contemporaneo di Andrea Manzoni e il suo New Jazz Trio a dominare la scena con quel suo inconfondibile stile che, secondo la critica, “ricorda l’eclettismo di Esborn Trio e del grande jazz nordeuropeo”. Il 14 luglio, si ritorna al Castello del Parco, alle 20.30, con il concerto di Chiara Civello, la cantante amata da Tony Bennett e Burt Bacharach. La rassegna si concluderà sabato 15 luglio, al Chiostro di Sant’Antonio, a partire dalle 20.30, con Paolo Fresu e il Devil Quartet per il gran finale tutto dedicato al dialogo costante tra di tromba, flicorno, chitarra, contrabbasso e batteria.

