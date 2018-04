Viviamocilento, successo per la tappa di Acciaroli con i Morcheeba.

L’energia dei Morcheeba, in concerto all’Arena del mare di Acciaroli, ha caratterizzato la seconda serata di VIVIAMOCILENTO. Il duo formato da Skye Edwards e Ross Godfrey ha proposto il nuovo progetto artistico-musicale “SKYE|ROSS” che dà anche il titolo all’album in uscita il 2 settembre e che contiene anche l’evergreen “Rome wasn’t built in a day”.

Domenica 29 aprile (ore 21.00) a Casal Velino Marina in Piazza Grandi Eventi invece sarà la volta di Luca Barbarossa con ‘Passeme er sale’. Il cantautore romano, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, propone il suo un album di inediti interamente cantati in dialetto, riportando agli antichi splendori la canzone romana d’autore come quella di Gabriella Ferri e Petrolini ma anche storie quotidiane e universali, che da Roma varcano i confini del Grande Raccordo Anulare e permettono ad ogni ascoltatore di immedesimarsi, perché, come recita il titolo dell’album, “Roma è de tutti”. Il concerto è gratuito.

Lunedì 30 gran finale a Santa Maria di Castellabate con Cor y Henry and Funk Apostles

VIVIAMOCILENTO è il racconto suggestivo della relazione unica e fruttuosa tra uomo e natura che diventa esperienza con una programmazione scandita tra musica, sentieri e sapori, cofinanziato dalla Regione Campania con il POC Campania 2014-2020 in collaborazione tra i Comuni di Pollica (capofila), Buccino, Casal Velino, Castellabate con il supporto di Polis Territorio & Sviluppo srl e la direzione artistica di Massimo Sole.