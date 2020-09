Ufficio Postale di Felitto, Codacons segnala disagi per utenza, aperto solo a giorni alterni.

Da diversi mesi, e precisamente sin dal ‘lockdown’, l’Ufficio postale di Felitto – unico ufficio

esistente nel Comune – apre inspiegabilmente a giorni alterni.

Ciò reca disservizi notevoli per la cittadinanza, code, stress, carenze organizzative, difficoltà

nei prelievi e nei depositi, nei servizi di Bancoposta, gravissimi disservizi nella

corrispondenza e così via.

Il Codacons è intervenuto perché sono violati diritti fondamentali.

“E’ questo un fatto gravissimo” spiega l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale

dell’associazione, “perché va contro principi costituzionali, va in direzione contraria agli

accordi Governo-Poste sulla garanzia dei servizi nei piccoli centri (vedasi iniziativa “sindaci

d’Italia”), non garantisce il fondamentale servizio (pubblico) secondo standard europei

(Codice del Consumo)”.

In definitiva, una situazione inaccettabile e illegittima -, prosegue l’avvocato Pierluigi Morena

– soprattutto se ricordiamo che i servizi postali sono servizi pubblici; rammentiamo che la

maggiore partecipazione della Spa è in capo al Ministero dell’Economia.

Il Codacons ha diffidato Poste Italiane ad assumere le urgenti e necessarie iniziative per il

ripristino del regolare del servizio postale nel comune della Valle del Calore, al tempo stesso

ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per accertare ipotesi di reato.