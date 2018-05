Tornano i Giovedì del Cinema dei Diritti Umani a cura di ART.TRE.

Giovedì 3 maggio prima serata della VI edizione della rassegna cinematografica “I Giovedì del cinema dei Diritti Umani” organizzata dalla associazione ART.TRE e Cinema e Diritti. Quest’ anno le proiezioni verranno effettuate presso il circolo Arci Mumble Rumble in via Vincenzo Loria nel quartiere di Pastena.

Alle ore 20.00 verra’ proiesttato il film “La stanza delle pietre e del cielo” di Sara Grilli (ITA, 2017, 57 min).

Il titolo del film ha origine dalla scritta sul muro di una cella dell’ex O.P.G. di Sant’Eframo a Napoli.

Il documentario apre uno squarcio su un mondo semi-sconosciuto – ma soprattutto ignorato dalla maggior parte di noi – il mondo dei “matti”, dei folli, dei reietti, degli emarginati, di coloro che non servono a nessuno. Persone disumanizzate che la gente non vuole vedere, mostri da dimenticare.

Estromessi dalla vita sociale e relegati in un esilio perpetuo vivono l’inferno degli O.P.G., un tempo manicomi criminali, oggi R.E.M.S. Da un primo excursus storico che spiega il perché della nascita dei manicomi criminali, ci si trova brutalmente catapultati all’interno degli O.P.G. attraverso le testimonianze di chi in prima persona ha subìto ogni tipo di violenza e chi si è adoperato per chiedere giustizia.

L’opera si snoda in sette capitoli all’interno dei quali si toccano i punti cruciali della vita all’interno di un manicomio, dalla contenzione fisica alla cessazione dell’identità, per poi giungere al triste epilogo di una logica istituzionalizzata.

Ospiti deĺla serata l’autrice Sara Grilli, Fedele Maurano (dsm asl1 di Napoli), Giulio Corrivetti (dsm asl Salerno) e gli utenti del centro di salute mentale di Curteri.