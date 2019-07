SIA/REI Piano di Zona S07, pubblicata la manifestazione di interesse per ospitare tirocinanti.

Entrano nel vivo le azioni del Piano di Zona Ambito S07 con sede a Roccadaspide finalizzate a sostenere, con progetti concreti e tramite percorsi personalizzati, le famiglie del territorio afflitte da problemi che ne ostacolano la socialità. L’Ufficio di Piano ha predisposto la realizzazione di tirocini di orientamento formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in carico dai servizi sociali finanziati, con fondi provenienti dal progetto SIA /REI.

Pertanto ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per imprese, cooperative sociali, associazioni e fondazioni per ospitare tirocinanti. L’avviso si rivolge agli organismi che operano nei comuni che fanno capo all’ambito: Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo. C’è tempo fino al 31 luglio per presentare la propria manifestazione di interesse: l’istanza di partecipazione, corredata dalle proposte di tirocinio candidate dai soggetti ospitanti, dovrà essere redatta sugli appositi modelli pubblicati sul sito del Piano di Zona e inviata via Pec all’indirizzo protocollo@pec.roccadaspide.sa.it.

Si tratta di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone prese in carico dai servizi sociali. I tirocini verranno attivati a seguito di specifico progetto personalizzato, e comportano la corresponsione di una indennità che rappresenta un mero sostegno di natura economica finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le imprese individuali e societarie, le Cooperative Sociali e di produzione e lavoro, le fondazioni, le associazioni e i soggetti che esercitano le professioni intellettuali attivi da almeno due anni, iscritte nel registro della Camera di Commercio o negli specifici albi, che abbiano nel proprio organico figure professionali adeguate a svolgere le funzioni di tutor.

I destinatari dei tirocini saranno individuati tra i percettori della misura SIA/REI sulla base dei progetti individuali predisposti da un’equipe multidisciplinare. Gli abbinamenti tra aziende ospitanti e tirocinanti saranno effettuati da Mestieri Campania, Agenzia per il Lavoro designata, a conclusione di un percorso di orientamento specialistico. Il tirocinio avrà di norma una durata media da 6 a 12 mesi, mentre il monte orario settimanale varia da un minimo di 25 a un massimo di 30 ore settimanali.

Info e moduli si possono trovare su

http://www.comune.roccadaspide.sa.it/news/149?locale=it