Prezzolini, una voce contro il pensiero unico, venerdì 27 da Imagine’s book a cura del Circolo Proudhon.

Si terrà venerdì 27 aprile alle ore 18 il convegno organizzato dal Circolo Proudhon Salerno dal titolo “Giuseppe Prezzolini: una voce contro il pensiero unico”. L’evento si svolgerà presso la libreria Imagine’s book in corso Garibaldi 142.

Alla manifestazione, moderata dal giornalista Andrea Pellegrino, interverranno: il vicedirettore del TG1 Gennaro Sangiuliano, già autore di una biografia di Prezzolini per i tipi di Mursia, il professore Francesco Carrillo, storico esponente del circolo di lettori salernitano e Luigi Iannone, autore del libro biografico sull’intellettuale italiano recentemente dato alle stampe dalla casa editrice Historica.

“La figura di Prezzolini- afferma il responsabile del circolo culturale Luca Lezzi- è una delle più affascinanti del primo Novecento italiano e non solo. L’incontro si svolgerà in perfetta continuità con quelli che ci hanno portato ad approfondire, nei mesi scorsi, altre figure di rilievo del giornalismo italiano come quelle di Giovanni Papini e Leo Longanesi.”

“Le attività del circolo- continua Lezzi- proseguiranno fino a fine giugno con una serie di incontri su temi di stretta attualità, come le monete digitali, e più prettamente culturali, tra i quali la presentazione del romanzo in versi “Italico Amor” e di un libro sul valore della comunità a cura di un giovane autore toscano.”