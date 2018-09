Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, si parla di economia circolare.

Innovazione tecnologica ed economia circolare. Ma anche umorismo del luogo comune. Proseguono all’insegna di questi temi, mercoledì 12, gli incontri del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Arriveranno a Oliveto Citra, tra gli altri, l’assessore regionale Valeria Fascione e lo scrittore Diego De Silva.

“Il Mezzogiorno che innova. Imprese, innovazione tecnologica ed economia circolare”: questo l’argomento del seminario in programma mercoledì 12 settembre, ore 18.30, nell’auditorium provinciale. Ne discutono: Raffaele Crispino, amministratore delegato Project & Planning srl e consigliere AISM; Valeria Fascione, assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania; Luigi Iavarone, amministratore IWT Iavarone Wood Technology e consigliere AFI Associazione Forestale Italiana; Michelangelo Lurgi, presidente Rete Destinazione Sud; Mario Mustilli, presidente Sviluppo Campania S.p.A.; Nicola Oddati, professore di economia e scrittore; Mario Raffa, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Giorgio Ventre, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La giornata di mercoledì si aprirà con lo scrittore Diego De Silva che, alle 12 in piazza Garibaldi, nella sezione “Bibliocafè – Incontri d’autore al Sele d’Oro”, presenterà il suo libro «Superficie» (Einaudi editore), in un incontro, coordinato da Ugo Cundari, dal tema “Storie come tappeti su cui camminare.

Enciclopedia umoristica del luogo comune”. Allo “Smartcafè 018 – Giovani imprenditori si raccontano”, in programma alle 17.00 in piazza Monumento, i ragazzi del territorio incontreranno Susy Gambardella di Bioplast Srl.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu

Live-tweett dei seminari pomeridiani sull’account Twitter @premioseledoro