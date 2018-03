Le artigianali Ascolese a Torino per Una Mole di Colombe e Cioccolato 2018.

Nuove specialità gourmet sono nate in casa Ascolese in occasione della prossima Pasqua 2018. Nuovi gusti e nuovi accostamenti di sapori per le colombe artigianali Ascolese, pronte per spiccare il volo verso Torino e partecipare alla seconda edizione di Una Mole di Colombe e Cioccolato, dove i nostri maestri pasticcieri faranno conoscere e degustare i propri lievitati con la possibilità di acquistarli ad un prezzo speciale, come regolamento vuole.

Una Mole di colombe e cioccolato è l’evento torinese che si svolgerà il 17 e 18 marzo presso l’Hotel Principi di Piemonte. Un intero week end durante il quale il capoluogo sabaudo ospiterà i migliori maestri pasticceri provenienti da tutta Italia insieme alle loro ultime dolci creazioni, preparate secondo tradizione artigianale.

«Appuntamenti come questi» ci spiega il maestro Fiorenzo Ascolese «sono importanti occasioni non solo per confrontarci con le esigenze del settore, ma soprattutto per costruire e rafforzare relazioni con i colleghi pasticceri e i consumatori. E poi appurare personalmente l’apprezzamento dei nostri prodotti è una testimonianza che non ha prezzo».

È ormai una consuetudine per i maestri Ascolese intraprendere un vero tour del gusto e portare in giro per l’Italia le proprie specialità rigorosamente artigianali con ingredienti freschi e senza conservanti, tante ore di lievitazione e una cottura lenta e naturale.

Dalla colomba classica fatta solo con farina, burro, uova, zucchero, canditi e una copertura di glassa e mandorle, a quelle gourmet con impasto arricchito di creme e altre leccornie:

Cuore di Bergamotto e The Matcha, Cuore di Pistacchio, Cuore di Menta e Mandorle, Cuore di Cioccolato, Cuore di Anice e Caffè, Cuore di Bosco e, novità di quest’anno, la Colomba Rustica con cuore di zafferano, funghi porcini e parmigiano. Che sia tradizionale o rivisitata, nella linea pasquale Ascolese c’è davvero una varietà di sapore per ogni palato.

Nel corso della manifestazione, ad ingresso libero, sono in programma una serie di INCONTRI a tema in cui i maestri pasticceri ed i maestri cioccolatieri presenteranno al pubblico i loro spettacolari prodotti con degustazioni guidate.

E infine la consueta premiazione dei vincitori del concorso “UNA MOLE DI COLOMBE” 2018. Una giuria di esperti verificherà la conformità dei lievitati al disciplinare che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e semilavorati e proclamerà i primi delle due categorie in gara: colomba tradizionale e colomba creativa.

Ecco l’indirizzo della manifestazione:

UNA MOLE DI COLOMBE E PANETTONI _ Torino

Hotel Principi di Piemonte

Via Piero Gobetti 15 (tra via Lagrange e via Roma)

Orario di apertura al pubblico: Sabato 17 e Domenica 18 marzo ore 11-20

Dopo Torino i maestri Ascolese danno appuntamento ai “golosi” campani all’evento

“Colomba sotto le stelle”, una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e animazione per i più piccini, presso la sede di San Valentino Torio (SA), in via Vetice 53, in programma il 22 marzo ore 18 per festeggiare la Pasqua con gusto e allegria.

Per un’anteprima delle colombe artigianali Ascolese 2017 visita il sito www.panificioascolese.it/categoria-prodotto/panettoniecolombe/