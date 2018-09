Jomi Salerno, presentazione giovedì 6 alla Stazione Marittima.

Partirà giovedì pomeriggio la Jomi Salerno in vista dell’impegno in EHF Champions League femminile in programma sabato prossimo (8 settembre) a Lublin contro il Perla, l’anno passato trionfatrice in Challenge Cup. La formazione salernitana raggiungerà in treno Milano per poi partire nella mattinata di venerdì dall’Aeroporto meneghino di Malpensa alla volta della Polonia. Nel pomeriggio di venerdì la compagine allenata da coach Dragan Raijc sosterrà poi una seduta di rifinitura presso il Palazzetto dello Sport di Lublin in vista del match che si disputerà sabato 8 settembre con fischio d’inizio alle ore 19. Prima della partenza per la stimolante avventura in EHF Champions League femminile la Jomi Salerno toglierà i veli in vista della prossima stagione. Si alza infatti nella giornata di giovedì (6 settembre ndr) il sipario sulla stagione 2018/2019 della società cara al presidente Mario Pisapia. Nello splendido scenario della Stazione Marittima “Zaha Hadid” sita al Molo Manfredi di Salerno, con inizio alle ore 10, sarà ufficialmente presentata la squadra chiamata a difendere il titolo di Campione d’Italia conquistato nella scorsa stagione.