FantaExpo, l’edizione 2019 dal 5 all’8 settembre al Parco dell’Irno.

La macchina organizzativa del FantaExpo si rimette in moto ed il primo annuncio ufficiale riguarda le date dell’ottava edizione: il festival del fumetto dell’animazione e della fantasia si svolgerà dal 5 all’8 settembre.

E’ stata, dunque, confermata la formula dei quattro giorni, sperimentata lo scorso anno, e che ha consentito di chiudere con un nuovo record di partecipanti. Oltre 40mila gli accessi registrati nell’ultima edizione della manifestazione e che hanno spinto gli organizzatori del FantaExpo a proseguire su questa strada. Confermata anche la location: il Parco dell’Irno di Salerno ospiterà ancora la kermesse. Mostre, concerti, contest, special events con ospiti del mondo del fumetto, dell’animazione e del web saranno tra gli ingredienti principali del FantaExpo 2019. Tante le sorprese in arrivo e nelle prossime settimane saranno annunciate le prime novità dell’ottava edizione.

«Siamo davvero felici di poter annunciare finalmente le date dell’evento – dichiarano gli organizzatori –, lo staff è già al lavoro per regalare al nostro pubblico un’edizione indimenticabile». «Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e per averci dato la possibilità di programmare la manifestazione in tempo utile, consentendoci la cura dei dettagli». «Nelle prossime settimane – concludono – avremo modo di annunciare le prime iniziative in cantiere per FantaExpo 2019».