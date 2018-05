Commissione Trasparenza, Cammarota invita i consumatori e le libere associazioni.

“La commissione trasparenza ha approvato all’unanimità la mia proposta di istituire all’interno della stessa un osservatorio costituito da soggetti collettivi portatori di interessi diffusi e generali, non politici, ovvero di rappresentanza sociale, che partecipino ai lavori della commissione a pieno titolo e in maniera permanente su singole questioni ovvero su tematiche specifiche che di volta in volta verranno calendarizzate”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, presidente della commissione , il quale chiarisce che “già oggi sono state invitate associazioni dei consumatori, il dr Fragneto della MDC e l’avv. Marchetti del Codacons, sulla vicenda Marina d’Arechi, sollecitata proprio da MDC, e di cui la Commissione si è già ampiamente occupata e per la quale ha in corso una delicata istruttoria relativamente alla mancata costruzione del Ponte e del Boulevard, al mancato accesso pubblico, alla formazione della spiaggia”; tuttavia su quest’ultimo punto, afferma Cammarota, “abbiamo appreso che pende giudizio dinanzi al Tar con imminente sentenza sul merito, per cui si è ritenuto opportuno sospendere momentaneamente le indagini, pur avendo ordinato l’acquisizione di tutta la documentazione in possesso del Comune di Salerno“.

il Presidente Cammarota non nasconde la sua soddisfazione ed invita le rappresentanze che lo vorranno a partecipare ai lavori della Commissione Trasparenza, “che deve diventare il difensore civico dei cittadini”.