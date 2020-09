Chiuso fino al 10 novembre per lavori Ufficio Postale di Santa Marina.

Poste Italiane comunica che da oggi 21 settembre, e fino al 10 novembre, l’Ufficio Postale di Santa Marina, in via Santa Croce, 58, resterà chiuso per consentire lavori di restyling.

Tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili, presso l’Ufficio Postale Mobile, sempre in via Santa Croce, con orario, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Saranno disponibili, le vicine sedi di Policastro Bussentino, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 e di Capitello, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.