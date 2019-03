Carnival Show al teatro Augusteo a cura di Coldiretti

Meno telefonini più aggregazione per i bimbi e le famiglie. È il messaggio lanciato questa mattina dall’assessore al commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo nel corso della conferenza stampa di presentazione del “Carnival show”, promosso in collaborazione con Coldiretti Salerno e in programma martedì 5 marzo alle ore 17:00 al Teatro Augusteo.

Animazione, balli in maschera, bolle, illusionisti, spettacoli di magia per il Carnevale salernitano e soprattutto sana alimentazione con le mele annurche che i Giovani di Coldiretti distribuiranno a tutti i partecipanti. “Lavoriamo per costruire una città a misura di bambino – ha spiegato l’assessore Loffredo – è un’iniziativa per i più piccoli, per le famiglie e per una corretta educazione alla sana alimentazione. Moltiplichiamo gli eventi dedicati ai più bambini, prestando grande attenzione alla sensibilizzazione di tematiche importanti come il buon cibo”. “La Campania – ricorda il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano – ha il triste primato dell’obesità infantile con il 38% dei bambini fuori peso. Abbiamo stipulato un protocollo d’Intesa con l’Ordine dei Medici di Salerno e continuiamo nel solco di iniziative dedicate alla corretta alimentazione. Nel corso dell’evento distribuiremo a tutti i partecipanti le mele annurche simbolo di salute e la piramide alimentare”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e inizierà alle ore 17.