Approvato dal Comitato Tecnico nazionale delle Aree Interne, il preliminare di strategia d’area “Cilento Interno” .

Buone notizie per i 29 comuni della Valle del Calore, degli Alburni e dell’Alento che da diversi anni stanno lavorando alla strategia delle aree interne, e che hanno costituito l’Associazione per lo Sviluppo delle Valli del Cilento Interno per rafforzare i servizi e frenare lo spopolamento attraverso le ingenti risorse previste da questo progetto.

La buona notizia riguarda l’approvazione, da parte del Comitato Tecnico nazionale delle Aree Interne, del Preliminare di Strategia d’Area “Cilento Interno”. In una nota a firma del Coordinatore, Sabrina Lucatelli, viene giudicato positivamente il lavoro di analisi che l’Area ha posto in essere nel passaggio dalla Bozza al Preliminare, che contiene tutti gli elementi per sviluppare i contenuti necessari per la definizione della Strategia d’Area.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione per lo Sviluppo delle Valli del Cilento Interno, Girolamo Auricchio, che ricorda che in meno di un mese è arrivato il parere positivo, ed entro la fine dell’anno occorre portare a termine la strategia e la sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro per rendere operativa la strategia.