A Voce Alta, 10 anni dalla scomparsa di Marco Amendolara.

L’evento A VOCE ALTA non è, una pura e semplice commemorazione ma un bisogno di raccontare Marco e ridare voce alla sua poesia , a ciò che ci ha lasciato… MARCO AMENDOLARA non va dimenticato ma narrato alle nuove generazioni !

https://www.facebook.com/events/100709744134957/?active_tab=discussion

– VENERDI’ 18 – “A Voce Alta” –, 10 anni senza di te

Evento curato da Anna De Rosa e dedicato

al Poeta, Filosofo MARCO AMENDOLARA,un Salernitano da non dimenticare!

con interpretazione dei suoi testi attraverso il video di Alfredo De Sia.

Performance e danza in collaborazione di Luciano Cappiello (scenografo , regista,autore).Ballerini: Davide Raimondo & Davide Guzzo.

-Psicologo dott. Carmine Casale

-presenzieranno i soci dell’ associazione Marco Amendolara

Nicastri Alfredo: Presidente; Olga Chieffi: Vice Presidente; De Rosa Anna: Segretario – Tesoriere. Consiglieri: Alfredo De Sia, Alfonso Amendola, Rino Mele, Silvana Amendolara, Giovanni Punzi, Marina Amendolara, Nino D’Angelo.

MODERA la presidente Associazione A.Grassi prof.Raffaella Grassi

Seguirà Dessert.

venerdì 18 maggio 2018 alle ore 18.00

chiuderò la mia mostra personale RICICLANDOMI

con l’evento dedicato al Poeta ,Filosofo Marco Amendolara:

“A VOCE ALTA”, Anna De Rosa

presso la Galleria dell’ACCADEMIA A. GRASSI.via Porta Elina,9 Salerno

Tutto questo freddo da quando

sei nato; forse è la fine

che viene a liberarti, si spera

nel segno della salvezza.

Per il resto, conviene fingere

ogni smargiassata, adottare

comportamenti da gaglioffo,

per illudersi che questa misera

presenza non scompaia del tutto.

*

Vorresti abbandonare il corpo

rimanendo in vita, adesso che fiamme

maestose, misterose insidiano

ogni capillare, ganglio, fibra

e consumato il senso della gioventù

avanza inequivocabile, odiata e necessaria,

la maturità.

Estratto da “Il corpo e l’orto”, Poesie 2005-2008, di Marco Amendolara, Postfazione di Renzo Paris, Edizioni La vita Felice, 2014, euro 10,00