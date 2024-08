Napoli da cinema: un itinerario per scoprire i luoghi del grande (e piccolo) schermo

Napoli è una città affascinante che è stata lo sfondo di numerosi film e serie TV celebri. Questo itinerario turistico di un giorno offre l’opportunità di esplorare i luoghi iconici visti sul grande e piccolo schermo, immergendosi nella cultura e nella bellezza della città partenopea.

1) Mattina e pranzo

L’itinerario inizia da Piazza del Plebiscito, una delle piazze più grandi e importanti di Napoli. Questa piazza è celebre per essere stata il set del film “Totò, Peppino e la Malafemmina” (1956), una delle commedie più amate del cinema italiano. Oltre ad ammirare la maestosa piazza, si consiglia di visitare l’adiacente Palazzo Reale. Questo edificio storico, oltre ad essere uno dei principali monumenti della città, è spesso menzionato nei numerosissimi articoli online dedicati a cosa fare a Napoli gratis. La visita al Palazzo Reale, inoltre, permette di esplorare le sue sale affrescate e di conoscere meglio la storia della città e dei suoi regnanti.

Proseguendo la mattinata, si raggiunge Spaccanapoli, una delle vie più famose e caratteristiche del centro storico di Napoli. Questo lungo e stretto asse viario, che divide la città antica in due, è stato ripreso in numerosi film, tra cui “L’oro di Napoli” (1954). Camminando per Spaccanapoli, si può respirare l’atmosfera autentica della città, con i suoi negozi tradizionali, le chiese storiche e le botteghe artigiane.

Per il pranzo, si consiglia di dirigersi verso il lungomare, dove si può godere di una vista spettacolare sul Castel dell’Ovo. Questo antico castello, situato su un isolotto, è uno dei simboli di Napoli e compare in molti film e nella serie TV “Mare fuori” (2020-2024). Qui, è possibile gustare piatti tipici della cucina napoletana in uno dei numerosi ristoranti con vista sul mare, vivendo un’esperienza culinaria indimenticabile.

2) Pomeriggio e sera

Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue con una visita al Rione Sanità, un quartiere centrale in moltissime serie TV, come la stessa “Mare fuori”. Questo luogo – situato a nord del centro storico – è famoso per le sue catacombe e il mercato locale. Le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso sono tra le più antiche e importanti del sud Italia, offrendo un viaggio nel tempo tra arte e storia. Passeggiando per le vie del Rione Sanità, si possono scoprire anche le numerose chiese barocche e i palazzi storici che caratterizzano questa zona della città.

Per concludere la giornata, si può dedicare un po’ di tempo allo shopping presso la Galleria Umberto I. Questa elegante galleria commerciale, con la sua imponente cupola in vetro e ferro, è una delle mete preferite dai napoletani e dai turisti. Qui – oltre ai negozi di alta moda – si trovano caffetterie storiche dove rilassarsi e gustare un buon caffè. Un’altra opzione per la serata è esplorare i Quartieri Spagnoli, una delle zone più vivaci e autentiche di Napoli: sono stati la location della serie “Gomorra” (2014-2021) e offrono un affascinante mix di tradizione e modernità. Passeggiando tra i vicoli stretti e colorati, si possono trovare numerosi bar e ristoranti dove assaporare piatti tipici e vivere l’atmosfera unica di questa parte della città.

Napoli offre un itinerario cinematografico ricco di emozioni e scoperte. Dai monumenti storici alle strade vivaci, ogni angolo della città racconta una storia e offre un’esperienza indimenticabile per chi ama il cinema e la televisione. Questo percorso di un giorno permette di immergersi completamente nell’atmosfera napoletana, seguendo le tracce dei film e delle serie TV che hanno reso questa città famosa in tutto il mondo.