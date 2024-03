Musica e Poesia venerdì 8 all’Accademia Grassi

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 8 Marzo 2024, alle ore 18.30, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), in collaborazione dell’associazione “Il Caffè degli Artisti” e in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà il concerto pianistico del Maestro Vincenzo Siani. L’introduzione sarà affidata a Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia Alfonso Grassi e a Flora Battiloro, presidente del Caffè degli Artisti. Dopo il concerto si alterneranno diversi momenti per celebrare ulteriormente la donna: la declamazione di liriche, un omaggio floreale, un buffet di dolci.

