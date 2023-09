Movimento 5 Stelle di Salerno: Nuovi orizzonti e prospettive emergono dalla prima riunione del gruppo territoriale

Comunicato stampa

Il Piccolo Teatro Portacatena a Salerno è stato il palcoscenico della prima riunione del Gruppo Territoriale M5S di Salerno, una tappa cruciale per definire la direzione futura del Movimento nella città. L’evento ha visto una partecipazione significativa dei militanti, creando un ambiente carico di energia e determinazione per il futuro.

Guidati dal rappresentante del Gruppo Territoriale di Salerno, Arturo Cosenza, presenti i consiglieri comunali Claudia Pecoraro e Catello Lambiase, insieme all’ex senatore M5S Andrea Cioffi, la riunione ha rappresentato una piattaforma unica per la discussione e l’analisi di temi cruciali per la comunità salernitana.

L’inizio della riunione è stato marcato dalla presentazione delle persone che completeranno l’organigramma del Gruppo Territoriale. Il vice rappresentante Pierluigi Murano e Pasqualina Argentino sono stati nominati per ruoli chiave, sottolineando l’impegno del Movimento nella costruzione di una leadership forte e diversificata.

Inoltre, sono stati annunciati i referenti chiave per diverse aree di interesse, Vincenzo Gallo per la Formazione, Stefania Ugatti per i Progetti e Luigi Bisogno per i Giovani. Questi nomi rappresentano l’impegno del Movimento nell’educare, innovare e coinvolgere i militanti e i cittadini nella politica locale.

La riunione ha anche visto l’assegnazione di incarichi cruciali all’interno dell’organizzazione del Gruppo Territoriale. A Salvatore Tondo è stato affidato la gestione della tesoreria, mentre Massimiliano Consiglio assumerà il ruolo di responsabile della comunicazione.

Il cuore della riunione ha affrontato questioni organizzative interne, tra cui la pianificazione della presenza del Gruppo Territoriale nelle piazze salernitane per raccogliere firme a sostegno del “salario minimo“. Inoltre, sono state discusse le problematiche locali che richiedono soluzioni immediate e l’attenzione dei rappresentanti del M5S.

Gli interventi appassionati dei consiglieri comunali hanno aggiornato i partecipanti sulle questioni cruciali affrontate durante la loro consiliatura, offrendo una panoramica completa delle sfide e delle opportunità che attendono il Gruppo Territoriale.

Un annuncio chiave è stato la creazione di gruppi di lavoro tematici. Questi gruppi si concentreranno sulla creazione di progetti innovativi e attività stimolanti, che serviranno da guida per il lavoro dei consiglieri comunali e dei parlamentari del M5S. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente i cittadini nella formulazione di soluzioni, promuovendo un approccio partecipativo alla politica locale.

La riunione si è conclusa con l’indicazione della data del prossimo incontro del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno, lasciando intravedere un futuro entusiasmante e impegnato per il Movimento nella città. Questo primo incontro ha gettato le basi per una collaborazione solida e inclusiva, promettendo azioni concrete e cambiamenti positivi per la comunità salernitana.

Arturo Cosenza De Lauro – Rappresentante del Gruppo Territoriale di Salerno