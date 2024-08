Meteo, caldo fino a sabato, poi i temporali con possibili fenomeni estremi

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore”, attualmente in atto, fino alle ore 8 di sabato 17 agosto. La criticità riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4÷6°C, un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70-80% e condizioni di scarsa ventilazione.

Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

Da domenica invece ci saranno cambiamenti repentini ch potrebbero portare anche a fenomeni estremi.

La Campania si prepara ad un cambiamento climatico significativo con l’arrivo di temporali previsti tra domenica 18 e lunedì 19 agosto. Questo cambiamento segna la prima rottura dell’estate, caratterizzata da un caldo incessante e afoso che ha caratterizzato l’andamento meteo del 2024. Le temperature dovrebbero diminuire, portando un clima più gradevole, sebbene ancora estivo.

Secondo quanto riportato dai meteorologi de ilmeteo.it, fino a venerdì 16 agosto resterà predominante il caldo afoso. Le previsioni indicano che nel weekend ci sarà un cambiamento significativo, iniziando da sabato 17 agosto, quando l’anticiclone africano sarà costretto a ritirarsi verso le sue origini. Questo fenomeno si verificherà a causa di un’oscillazione del flusso atlantico, che porterà in Campania un sistema temporalesco.

Gli effetti di questo cambiamento del tempo saranno avvertiti dapprima al Nord Italia, per poi estendersi al Centro e al Sud, con l’arrivo dei temporali nella giornata di domenica.

Questa variazione porterà a un abbassamento delle temperature, segnando una transizione climatica notevole che toglierà alla Campania quel senso di torpore associato ai periodi di afa. I meteorologi evidenziano che l’abbassamento termico non sarà drammatico, ma piuttosto un ritorno a condizioni più normali per l’estate mediterranea.

Gli esperti de ilmeteo.it spiegano che “Il caldo rovente, fuori norma e prolungato che sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane ha ormai i giorni contati e, come già accaduto in passato, il rischio ora è quello degli eventi meteo estremi a causa dello “scontro” tra masse d’aria completamente diverse che proprio sul nostro Paese troveranno il loro campo di battaglia”.