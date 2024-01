Mercoledì 3 e sabato 6 a Vietri gli ultimi due concerti della rassegna “La Musica incontra la Ceramica”

Ultimi due appuntamenti strettamente legati alle feste natalizie nel comune di Vietri sul Mare. Per la rassegna “La Musica incontra la Ceramica“, voluta dall”amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con la direzione artistica del Maestro Luigi Avallone e l’avallo del Delegato alla Ceramica del comune, Daniele Benincasa, mercoledì 3 gennaio sarà la Chiesa S. Maria della Neve a Molina ad ospitare il concerto a cura di “Estate classica”; la manifestazione chiude sabato 6 gennaio alla Chiesa Madonna delle Grazie di Benincasa, con il concerto folk de “I Musicastoria”. I concerti, con inizio alle ore 19.30, sono ad ingresso gratuito. Ricordiamo che il progetto “La Musica incontra la Ceramica” vede sette appuntamenti musicali a tema natalizio, distribuiti nel territorio vietrese, ospitati dalle bellissime chiese che caratterizzano i diversi borghi cittadini. Alle chiese che ospitano i concerti vengono donate delle riggiole in ceramica che riproducono la Natività. Le piastrelle di ceramica 40×40 sono state realizzate da allievi della Scuola di ceramica vietrese in collaborazione con altrettanti tutor, maestri di ceramica. I ceramisti che hanno partecipato al progetto sono: Pasquale Liguori, Lucio Ronca, Fabio Mosca, Francesco Raimondi, Salvatore Autuori, Anna Rita Cassetta, Tamara Rossetti, Enza D’Arienzo, Antonio D’Acunto, Benvenuto Apicella, Klàus, Giuseppe Bisogno, Tiziano Massimino e Roberta Pellegrino. Un modo per apportare nuovo valore artistico alle chiese vietresi, così da arricchire i luoghi di culto con riggiole dedicate alla Natività, interpretate da una folta rappresentanza di ceramisti.