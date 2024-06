Memorial Giovanni Caressa, giovedì 27 a Baronissi e venerdì 28 a Battipaglia

Torna l’appuntamento con il “Memorial Giovanni Caressa”, dedicato all’indimenticato fondatore dell’Anffas che nel 1965 fondò a Salerno, una delle prime e più importanti strutture che si occupano di persone con disabilità e alle loro famiglie in provincia di Salerno, oggi guidata da Salvatore Parisi.

Con due giornate il 27 e 28 giugno, organizzate da Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus e Anffas Salerno Onlus, presieduta da Salvatore Parisi si celebra la XX edizione dell’evento, un’occasione per condividere momenti ad alto valore inclusivo, di promozione di una nuova cultura della disabilità, fortemente legato al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Sport, inclusione, aggregazione e tanto divertimento al centro della giornata di giovedì 27 giugno quando per celebrare il Memorial nel ricordo di Giovanni Caressa, uomo di sport ed impegnato nel sociale, organizzata da Anffas Salerno Onlus, lo stadio comunale Giannantonio Figliolia di Baronissi accoglierà a partire dalle ore 17 le attività sportive aperte a tutta la cittadinanza.

Un pomeriggio dedicato al calcio per promuovere i valori di inclusione e amicizia attraverso lo sport che vedrà scendere in campo, per disputare un’amichevole, gli Insuperabili Campania e la Polisportiva Baronissi A.S.D. composta dai calciatori con disabilità dell’Anffas, in partnership con il Baronissi For Special Calcio 2010, le squadre di atleti con disabilità che hanno partecipato ufficialmente al campionato FIGC di Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Una giornata nel segno del gioco e del divertimento che vedrà giovedì 27 giugno alle ore 18.30 sul prato verde dello Stadio comunale Giannantonio Figliolia di Baronissi, nonostante gli impegni professionali, sfidarsi anche la squadra di calcio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e la Scuola Medica Salernitana Calcio, squadra patrocinata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, pronti ad abbandonare camice e camici per indossare le magliette sportive. Al termine della serata verranno assegnati premi e riconoscimenti ai partecipanti.

“Lo sport e gli stili di vita attivi hanno una valenza di grande importanza, sono strumenti straordinari per favorire l’inclusione sociale e per valorizzare le relazioni, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Anffas Salvatore Parisi, sottolineando quanto permetta a tutti, persone con disabilità e non, di ritrovare il ‘benessere’ all’interno di una competizione”.

Sarà come sempre il Sunrise Accessible Resort in Via Litoranea 39 – Spineta di Battipaglia (SA) venerdì 28 giugno ad ospitare il tradizionale evento celebrativo della XX edizione del “Memorial G. Caressa”, nel corso della serata che inizierà alle ore 19.00 con la benedizione e la Santa messa.

La funzione religiosa sarà officiata da Padre Carlos Kassehin, in memoria di Don Giovanni Caressa, Fondatore dell’Associazione che il prossimo anno celebrerà il 60esimo anniversario dalla nascita della fondazione.

Una serata speciale, per celebrare con il ventesimo anniversario del Memorial l’eredità di un grande uomo che ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e ripercorre la storia di Anffas a Salerno, assegnando il Premio “Memorial G. Caressa” per l’anno 2024, a chi si è particolarmente distinto nell’ambito sociale, dello sport e dell’inclusione, sia in ambito pubblico che privato, rappresentando un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento.

Una cena celebrativa sociale con familiari ed ospiti dei centri Anffas, amici, istituzioni e partners concluderà la serata.

A condividere il Memorial Giovanni Caressa, confermando il loro sostegno alla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus e Anffas Salerno Onlus, partecipando da veri partner: Genovese srl, Pasticceria Beatrice, Guatemala coffe srl, Paestum Service Srl, Sunrise Accessible Resort, Pasticceria Rosticceria Benedetto di Pontecagnano.

In campo anche il Punto Odv per l’assistenza sanitaria e la terna arbitrale dell’ Aia- Figc Salerno.