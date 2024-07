Matthew Lee and Band protagonista di Amalfi in Jazz

Sarà uno spettacolo adrenalinico e coinvolgente il nuovo appuntamento di Amalfi in Jazz, la rassegna promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano.

Venerdì 19 luglio 2024 alle ore 22 in Piazza Duomo il sagrato della Cattedrale, con la sua scala monumentale, si prepara ad accogliere un talento straordinario, Matthew Lee che, con la sua band, infiammerà il pubblico.

Un crooner unico nel panorama musicale italiano, cantante, compositore e pianista, Matthew porta in scena lo spirito del rock’n’roll e dello swing degli anni ’50.

Un virtuosismo eccezionale al pianoforte: durante la sua performance dal vivo non si accontenta di suonare solo con le mani, ma anche usando gomiti e piedi, con uno show con brani originali, grandi classici del rock’n’roll di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana, come la sorprendente versione de “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato.

Matthew Lee nasce a Pesaro e sin da piccolo si innamora del Rock’n’Roll grazie ai dischi del padre, che gli fa conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Un amore innato per la musica, che lo spinge a frequentare il prestigioso conservatorio G. Rossini di Pesaro, ma il suo stile ritenuto “esuberante” non riflette i canoni degli studi classici, ma diventa la sua cifra stilistica e la sua fortuna.

«Un’edizione in crescendo, che tocca le varie sfumature del jazz e delle sue contaminazioni, per offerta culturale che risponde ai gusti di un pubblico variegato e della platea di turisti internazionali – aggiunge Enza Cobalto, consigliera con delega alla Cultura e agli Eventi – Per l’estate 2024, tutto il programma di Amalfi Summer Fest si concentra molto sulla musica italiana rivisitata, con eventi variegati, per vivere un’estate di bellezza e sano divertimento, senza dimenticare il nostro grande patrimonio culturale. Questa settimana parte anche il programma esclusivo dedicato ai più piccini: primo appuntamento in spiaggia, giovedì 18 luglio, con un evento cult, il grande schiuma party, tra bolle di sapone, musica e animazione».

Matthew Lee comincia giovanissimo ad esibirsi dal vivo e la sua carriera live cresce rapidamente: suona prima in Italia, ma presto comincia ad esibirsi in tutta Europa, e dopo il successo in Inghilterra, dove partecipa a numerosi Festival suonando prima di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones, la stampa inglese lo definisce “The Genius of Rock’n’Roll,”, fino alla sua consacrazione all’estero. Si è esibito per 5 sere consecutive al “Lionel Hampton Jazz Club” tempio storico del jazz parigino che ha ospitato artisti del calibro di B.B. King, Lionel Hampton, Little Richard, per poi debuttare negli Stati Uniti.

Amalfi in Jazz proseguirà venerdì 26 luglio 2024 con Ana Carla Maza, giovane interprete cubana che si muoverà tra ritmi latini, sonorità pop, armonie jazz e tecnica classica, alternando l’idioma francese a quello spagnolo nella stesura dei testi. Ana è nata quando Wim Wenders stava iniziando le riprese di Buena Vista Social Club a L’Avana. Ha imbracciato per la prima volta il violoncello, strumento che le si intreccerà all’anima, a soli otto anni ed ha calcato il palcoscenico a dieci. A sedici anni si è trasferita a Parigi per studiare al Conservatorio di Musica ed è proprio esibendosi nei jazz club e nei cafè parigini che la sua carriera ha avuto inizio. La Con Ana Carla Maza al violoncello e voce, Norman Peplow al pianoforte, Marc Ayza alla batteria e Luis Guerra alle percussioni.