La sedicenne Maria Rosa Lambiase è la nuova presidente dell’Interact Club Salerno Est composto da giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. Iscritta al quarto anno del Liceo Severi di Salerno, Maria Rosa ha ricevuto emozionata il collare dalla presidente uscente Lidia Bruno durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. La neopresidente Maria Rosa Lambiase, che sogna di diventare una psichiatra, continuerà i progetti che caratterizzano il Club e altri ne proporrà:” Nell’ambito dei progetti previsti dall’azione sul territorio, tesi ad aiutare chi ha più bisogno, facendoci conoscere come una forza positiva e attiva, organizzeremo la tombolata di beneficenza a Natale e varie altre attività di service per raccogliere fondi a favore degli ospiti della Mensa dei Poveri. In collaborazione con la Caritas, vorremmo distribuire dolci e torte alle persone in difficoltà per rendere più “dolci” le loro feste. Vorremmo. Inoltre, portare un sorriso anche nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Salerno attraverso la consegna di regali ai piccoli pazienti, magari indossando i costumi dei supereroi dei film come Superman, Spider – Man e Wonder Woman. Interagiremo con il nostro Club padrino, il “Rotary Club Salerno Est”, che ha sempre sostenuto le nostre iniziative e che nell’anno sociale 2024-25 sarà presieduto dal dottor Edoardo Ventura. Lavoreremo in sinergia anche con gli altri Club Interact e Rotaract del territorio”. La diciassettenne Past President Lidia Bruno, che quest’anno ricoprirà l’incarico di Referente Social del “Distretto Interact 2101”, ha ricordato i vari progetti realizzati durante il suo anno di presidenza:” Sicuramente importante la tombolata di beneficenza in favore della Mensa dei Poveri. Abbiamo partecipato al progetto denominato “Vivifica” insieme ai soci del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da dottor Edoardo Ventura che prevedeva la realizzazione di murales in varie zone della città, per riqualificare i muri degradati di alcuni quartieri. Sempre insieme al Club Rotaract abbiamo organizzato un “Corso di Primo Soccorso” con la consegna di attestati e contribuito all’organizzazione del progetto del “Rotary Club Salerno Est” denominato “Una Mano Vela Diamo” dedicato ai ragazzi portatori di disabilità”. Lidia ha anche sottolineato l’importanza di far parte di un Club Interact:” Non è soltanto un gruppo di ragazzi che si riunisce per sviluppare doti di leadership e per capire l’importanza del volontariato: è qualcosa di più. Quest’ esperienza è fantastica perché riesce ad arricchirti sotto ogni punto di vista: far parte dell’Interact significa fare nuove amicizie, mettersi in gioco con lo scopo di migliorare l’ambiente che ci circonda e aiutare gli altri, i più sfortunati, mettendo a disposizione il proprio tempo senza interessi personali”.

A portare i saluti della Rappresentante Interact Distrettuale Mariaclara Scialó, del “Distretto Interact 2101” è stata la dottoressa Patrizia Russo, Delegata Distrettuale Interact per la macroarea Interact della Provincia di Salerno per l’anno 2023-24, nominata dal Governatore uscente Ugo Oliviero, che ha ricordato quelli che sono gli obiettivi dell’Interact:” Soprattutto quelli di divertirsi, anche facendo service, e cementare le amicizie: crescerete insieme, seguendo il cammino che il Rotary segna, e sicuramente molti vostri amici di oggi lo saranno per tutta la vita”. Il Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, l’avvocato Camillo De Felice, ha sottolineato il grande senso di amicizia che lega i due Club:” Siamo stati sempre vicini al nostro Club Interact e sicuramente continueremo ad esserlo, portando avanti progetti insieme e appoggiando quelli che realizzerete in totale autonomia”. Il Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Est”, Edoardo Ventura ha spiegato che i ragazzi dell’Interact, anche nel prossimo anno, saranno coinvolti in molti progetti del Club:” Sicuramente saranno protagonisti del nostro progetto “Una Mano Vela Diamo”; in quello che prevede la raccolta dei farmaci e in quello della raccolta di alimenti che ripeteremo ogni mese presso alcuni supermercati. Li consegneremo alla Caritas Diocesana che li distribuirà alle parrocchie in cui ci sono persone più bisognose di aiuto”. La Delegata Interact del “Rotary Club Salerno Est”, l’avvocato Valentina Dell’Acqua, ha invitato i giovani dell’Interact ad essere ispirati nel loro agire da ciò che più a loro piace:” Sono pronta ad ascoltarvi e a starvi vicino. È importante che troviate il vostro modo di fare Interact e di realizzare i vostri progetti”. Il dottor Giacomo Gatto Delegato Distrettuale per i Club Interact salernitani e Assistente del Governatore Antonio Brando per l’anno sociale 2024/25, da “vecchio” rugbista ha ricordato le regole e i valori del rugby che valgono anche per i giovani interactiani:” Bisogna giocare tutti insieme per cercare di portare la palla oltre la linea bianca e fare meta. È importante impegnarsi per raggiungere questo risultato, ma bisogna farlo divertendosi”. L’avvocato Vincenzo Cestaro Presidente della Commissione Distrettuale Interact ha portato i saluti del Governatore Incoming Antonio Brando:” Il Passaggio del Collare è sempre importante, ma lo è ancora di più in un Club Interact perché segna la continuità nel portare avanti, in un Club di ragazzi, divertendosi, idee e progetti nello spirito rotariano. Voi siete il Rotary del futuro!”. La dottoressa Giovanna Morea, Prefetto e delegata per l’Interact del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Carmen Tisci, e nel prossimo anno sociale dal dottor Aldo Addesso, ha spiegato che anche quest’anno il Club rotaractiano interagirà con il Club Interact:” Saremo una sola forza che, unita, porterà avanti importanti progetti”. La Presidente Maria Rosa Lambiase ha presentato il suo Consiglio Direttivo di cui fanno parte: Past President e Vice Presidente Lidia Bruno; Prefetto Sabrina Pisapia; Segretaria Emanuela Ruggero; Tesoriere Chiara Cristiano. Consiglieri: Gaia Sonderegger e Giada Volpe. Presenti il dottor Giovanni Maio, Delegato Interact per il “Rotary Club Salerno Est” nell’anno 2023-24, il socio rotariano Ermanno Lambiase, l’Assistente del Governatore Antonio Brando, Marilena Montera, e i due presidenti, uscente e incoming, dell’Interact Club Salerno: Benedetta Lombardi e Luigi Cioffi.

Aniello Palumbo