Mare sporco, Cammarota (La Nostra Libertà): “Un cordone gommato che isoli i rifiuti. Un piccolo ed efficace investimento per un grosso risultato”.

“Un cordone gommato che isoli la sporcizia ed eviti l’inquinamento superficiale del nostro mare”.

La proposta, per salvaguardare il mare di Salerno, è de “La Nostra Libertà” con il candidato sindaco Antonio Cammarota dopo un confronto con i dirigenti de “La Nostra Libertà”, cittadini e associazioni di categoria. “Un sistema che viene utilizzato già in diversi comuni, tra cui quelli della Costiera Amalfitana, come Minori, Atrani e Amalfi e che prevede un piccolo investimento a fronte di un grosso beneficio”, spiega l’avvocato Cammarota. “Un cordone gommato che a cinquanta metri dalla costa può bloccare rifiuti, sporcizia e tutto ciò che galleggia eliminando ciò che in questi giorni stiamo vedendo e denunciando sul nostro mare”, continua Cammarota.

“Con un confronto con altri amministratori che utilizzano questa soluzione ho appreso che i costi sono minimi: con diecimila euro circa si possono allestire 300 metri di cordone con una profondità di circa 2 metri, capace, dunque, di contenere tutto il materiale galleggiante”, prosegue Cammarota. “Si conferma la nostra volontà di sottoporre proposte, dopo la denuncia. Proposte, quelle de “La Nostra Libertà”, fattibili che non creano eccezionali aggravi alle casse comunali e che, stando ai risultati, portano benefici ai cittadini”, conclude Cammarota.