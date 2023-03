Marco Zurzolo e i New Shoman in concerto a Il Moro di Cava venerdì 3.

Marco Zurzolo con il suo straordinario sax e i New Shoman si appresta a regalare sensazioni musicali in una serata magica proponendo un affascinante concerto venerdì 3 marzo alle ore 22.00 nelle sale del Risto Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa).

Un big della musica napoletana, musicista che ha sempre tratto ispirazione dal territorio e riportato ad esso grandi soddisfazioni grazie ad una brillante carriera, autore di molte colonne sonore, Zurzolo sarà ospite della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, e dividerà il palco del locale del Borgo Scacciaventi con giovani musicisti.

“Da anni – dice Zurzolo – non sono solo un musicista, ma anche compositore, attivo in vari ambienti e insegnante di Conservatorio. Con i miei allievi ho creato questo progetto musicale ‘Marco Zurzolo e i New Showman’, che si rifà al mitico gruppo napoletano di fine anni sessanta dell’indimenticabile Mario Musella, una delle migliori voci del panorama musicale italiano”.

Il concerto punta ad esprimere una musicalità che parte dalle radici più autentiche e vere del nostro territorio, e lo si sente nelle note vibranti e appassionate del sassofono di Marco, per allargarsi al panorama internazionale. Una scaletta marcatamente “rhythm & blues”, quella che sarà proposta da Zurzolo e dalla sua band, dovuta all’ascendenza nordamericana di Musella & soci, con le rielaborazioni in chiave moderna di pezzi ormai classici come Non si può leggere nel cuore e Un’ora sola ti vorrei. “Sono personaggi e canzoni – continua Marco – che hanno punteggiato la mia vita come quella di tante persone, suoni familiari, che mi piace far rivivere con i miei giovani e valentissimi allievi”.

Insomma l’eccellenza dell’arte internazionale, che parte da Partenope per raggiungere i luoghi più disparati del mondo. Un progetto di grande musica “made in Naples”, la Napoli migliore, quella che sa unire passione e sentimento, visione sociale e ricerca del bello.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.