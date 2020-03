IL ROTARY CLUB SALERNO EST DONA 200 MASCHERINE ALLA GUARDIA DI FINANZA E 100 ALLA PROTEZIONE CIVILE DI SALERNO. APERTO ANCHE UN CONTO PER L’OSPEDALE.

200 mascherine protettive in “tessuto non tessuto”, aventi caratteristiche corrispondenti alle normative vigenti, sono state donate ieri mattina, presso la sede di Via Duomo del “Comando Provinciale della Guardia di Finanza” di Salerno, al Comandante Provinciale, il Generale Danilo Petrucelli, dal Presidente del Rotary Club Salerno Est , Carmine Nobile, accompagnato dal socio – consigliere Alfonso Villani che ha personalmente offerto le mascherine che sono introvabili in questo periodo come ha ricordato il Generale Petruceli che ha apprezzato l’iniziativa:” Tutte le Forze dell’Ordine sono presenti sul territorio e hanno la necessità di usare questi dispositivi di protezione indispensabili in questa fase dell’emergenza Coronavirus”. Altre 100 mascherine sono state donate alla Protezione Civile di Salerno di Via Dei Carrari alla presenza del Capitano Mario Sposito, della coordinatrice dei volontari Gina Bassanini, del Maresciallo Annarita Troisi e dell’Assessore Comunale all’Ambiente Angelo Caramanno che ha lodato l’iniziativa.

Il presidente Nobile ha spiegato che insieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, riunito in videoconferenza, ha condiviso, anche insieme a tutti presidenti degli altri Club Rotary cittadini, la necessità di promuovere e avviare una raccolta fondi necessaria per acquistare materiale necessario per l’emergenza Coronavirus:” Mascherine, tute usa e getta, occhiali protettivi, calzari, gel disinfettante e respiratori da donare all’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno. Vogliamo dare una mano alla nostra Salerno e ai nostri concittadini. Grazie al nostro socio Alfiero Albanese, Direttore della sede di Salerno della “Banca Monte Pruno”, abbiamo anche aperto, rapidamente, un conto corrente dedicato il cui numero iban è : T66B0878415200010000033289 – causale:” Raccolta fondi Coronavirus per Ruggi D’Aragona”. Abbiamo già ricevuto delle donazioni dai soci dei Club Rotary salernitani ma anche da singoli cittadini che in questo momento, con grande sensibilità, hanno deciso di partecipare all’iniziativa. Stiamo vivendo giorni difficili per il nostro Paese e per la nostra città, ma siamo Italiani e Rotariani, siamo forti, vinceremo anche questa guerra contro questo nemico invisibile. Andrà tutto bene”.

Aniello Palumbo