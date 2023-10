Linea d’Ombra Festival: da oggi è possibile iscriversi, ufficiale l’immagine della 28esima edizione

Linea d’Ombra Festival 2023, la XXVIII edizione del festival si svolgerà Salerno dall’11 al 18 novembre, sotto la direzione artistica della rodata coppia Peppe D’Antonio/Boris Sollazzo. Il tema della prossima edizione, Cha(lle)nge, è ora sviluppato nel nuovo manifesto.

L’art&graghic director del festival, Roberto Policastro di Doppiavù Studio, continua a dare forma al pensiero dei direttori artistici e racconta il processo creativo dell’identità visiva:

“La sfida del cambiamento, della trasformazione, il coraggio di cambiare da uno stato ad un altro. L’idea del visual che veicola la ventottesima edizione del festival passa attraverso un’espressione grafica astratta che rappresenta lo shock e la potenza del cambiamento, da una forma confortevole centrale all’esplosione concentrica della ricerca del nuovo, senza paura della direzione intrapresa e della sua profondità. Una forma in cui tuffare lo sguardo e riflettere.”

Gli fanno eco D’Antonio e Sollazzo, che spiegano le ragioni per cui è stato scelto un concetto fluido e solo apparentemente doppio, perché in continua evoluzione.

«Change, insieme alla parola challenge, che in inglese la contiene sia semanticamente che metaforicamente, ci è sembrata la coppia di parole chiave che meglio conclude una quadrilogia tematica, esplorata dal 2020 ad oggi, con i temi forza “Domani”, “Crisi” e “Conflitti”. Il cambiamento in ogni sua forma – climatica, sociale, politica, umana e culturale – è una sfida e viceversa. Cha(lle)nge è un punto di arrivo e di ripresa del festival, l’itinerario suggerito per un viaggio che continua a guardare al presente per ripensare il futuro.»

I direttori artistici, aiutati dai curatori alla preselezione, hanno già determinato la composizione dei primi quattro concorsi del festival: Passaggi d’Europa, 5 lungometraggi da cinque nazioni europee; LineaDoc, 12 documentari da nove nazioni; CortoEuropa, 19 cortometraggi da tredici nazioni; VedoAnimato, 20 corti d’animazione da dodici nazioni.

I titoli dei film, selezionati tra oltre 3000 opere candidate, sono elencati sul sito ufficiale del festival www.lineadombrafestival.it.

La lista di preselezione del concorso UNIFEST, riservato a giovani cineast* delle università del mondo e organizzato in collaborazione con il Laboratorio di Storytelling Audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione -POLICOM dell’Università degli Studi di Salerno, sarà invece resa nota entro il 20 ottobre 2023.

A tutti gli appassionati di cinema e audiovisivi con più di 14 anni non resta che iscriversi alla giuria popolare su https://www.lineadombrafestival.it/giurie/. Chi si iscrive può vedere i film in concorso in sala con un posto riservato e può votare per assegnare il premio “Giuria Popolare” ad una delle opere in concorso. Le proiezioni si terranno a Salerno presso la Sala Pasolini e il Piccolo Teatro Porta Catena. Ai giurati selezionati verrà regalato il kit di gadget “LdO28” (fino ad esaurimento scorte).

Linea d’Ombra Festival XXVIII edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Altri enti sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Con il patrocinio di: Fondazione della Comunità Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus.

Sito web ufficiale |www.lineadombrafestival.it

www.facebook.com/LDOsocial/

www.instagram.com/LDOsocial/

twitter.com/LDOsocial/

www.youtube.com/c/lineadombrafestival