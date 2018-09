Ritratti di Territorio, conto alla rovescia per la kermesse di Pagani.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera alle 20, al ristorante Il Bagatto di Pagani, si accenderanno i riflettori sulla quinta edizione del premio Ritratti di Territorio.

Il claim scelto per quest’anno è Rinascita a Sud, un’ulteriore conferma del fatto che il team di Ritratti non perde occasione per evidenziare gli aspetti positivi del Mezzogiorno e della Campania in particolare.

Il premio è stato ideato quattro anni fa dalla giornalista Nunzia Gargano in occasione dei suoi venti anni di giornalismo.

Da allora Ritratti di Territorio è diventato un appuntamento immancabile a settembre, oltre che un sito aggiornato quotidianamente sui temi che riguardano l’enogastronomia e la valorizzazione dei prodotti locali.

«Ritratti di Territorio – spiega Nunzia Gargano – è l’occasione per evidenziare le potenzialità che hanno ancora da offrire la Campania e il Sud».

Con la collaborazione delle giornaliste Maria Pepe e Barbara Ruggiero, Nunzia Gargano ogni anno riesce a portare a Pagani indiscusse personalità del mondo del giornalismo, della moda,

della cultura e dell’enogastronomia per una serata di gala dal sapore particolare: la prima parte è dedicata alle premiazioni; la seconda a una serie di degustazioni in un percorso enogastronomico grazie alla preziosa collaborazione di chef che credono fermamente

nel progetto.

I nomi dei premiati, come nella migliore delle tradizioni, restano top secret: bisognerà attendere ancora qualche ora prima di vederli sfilare al Bagatto.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito su invito. Solo ed esclusivamente per motivi organizzativi, ricordiamo a giornalisti, fotografi e blogger accreditati che sarà necessario presentarsi all’ingresso con la mail che conferma dell’accredito e con un documento di riconoscimento.