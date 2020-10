Commercialisti, elezioni differite.

È stato deliberato quest’oggi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il differimento della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori. L’assemblea degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno per l’elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri e l’elezione del Collegio dei Revisori era stata convocata per i giorni 5 e 6 novembre 2020, presso la sede in Via Roma n. 39 a Salerno, mentre le procedure del voto per corrispondenza si erano concluse questa mattina.

Come comunicato nella Informativa n. 127/2020, il CNDCEC “viste le disposizioni dell’art. 31 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella seduta odierna ha deliberato il differimento al 2 e 3 febbraio 2021. Ne consegue che le procedure elettorali in atto sono sospese e che a partire da domani non si potrà più procedere con il voto per corrispondenza eventualmente previsto dagli Ordini territoriali. Le buste contenenti i voti per corrispondenza già espressi nelle mani dei Consiglieri Segretari e dei Notai devono essere conservate dagli stessi sotto la propria responsabilità e dovranno essere consegnate al Presidente del seggio all’apertura delle operazioni di voto il prossimo 2 febbraio 2021. Sarà cura del Consiglio Nazionale trasmettere copia del regolamento elettorale, con cui sarà disciplinata tra l’altro la modalità di espressione elettronica del voto, non appena lo stesso sarà approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del DL 137/2020”.

Il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano, preso atto della Informativa a lui appena indirizzata, comunica a tutti gli iscritti che l’Ordine di Salerno si attiene alle disposizioni in essa previste e che si provvederà nel prossimo Consiglio alla nuova convocazione dell’assemblea elettorale per le date di febbraio 2021 indicate dal CNDCEC.