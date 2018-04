Commercialisti e terzo settore, due giorni di formazione a Paestum.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno (ODCEC) presieduto da Salvatore Giordano mette al servizio del Terzo Settore le competenze e le professionalità dei membri della Commissione Enti non profit impegnati in una due giorni di aggiornamento per il Sodalis CSV Salerno.

Per le intere giornate di domani e domenica, infatti, all’Hotel Cristallo di Paestum i commercialisti salernitani ‘saliranno in cattedra’ per fornire ai presidenti di circa 30 organizzazioni aderenti al Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno un quadro completo sui cambiamenti previsti dalla riforma del Terzo Settore, in fase di completamento, tra aspetti amministrativi, civili e fiscali.

La due giorni, organizzata su impulso del consigliere ODCEC Salerno Massimo Ronca e del componente del Collegio dei sindaci revisori del Sodalis CSV Salerno Lucio Scafuri, vedrà impegnati a relazionare in materia i commercialisti Vincenzo Perrotti, presidente della Commissione Enti non profit ODCEC Salerno, Gennaro Sica, Giorgio Amico, Pasquale Cortazzi, Maria Rosaria Viviani ed il responsabile attività istituzionali della Fondazione Comunità Salernitana Andrea Pastore.

“Iniziative come queste – evidenzia il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano – rimarcano l’apertura verso la società civile intrapresa dal nostro Consiglio e l’attenzione e l’impegno che l’ODCEC di Salerno profonde, non solo tra i propri iscritti, ma anche verso gli altri attori alle prese con l’aggiornamento continuo in materie fiscali, come le imprese sociali, per una diffusione costante della cultura della professionalità e della tutela del pubblico interesse nello sviluppo socio-economico del territorio nel quale operiamo”.