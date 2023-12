L’Ascolto, scultura di Lucio Olivieri donata all’Istituto dei Timori da Re d’Italia Art

Sarà presentata lunedì 18 dicembre presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la monumentale opera in bronzo intitolata “L’Ascolto”, realizzata dal Maestro Lucio Olivieri. La scultura è stata donata alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano da Re d’Italia Art, società internazionale per il collezionismo e l’editoria d’arte, all’interno del progetto “Arte Italia Nostra”

La società presieduta dal presidente Marco Giordano, con sede principale a Salerno si distingue da sempre nel campo della solidarietà e dell’impegno nel sociale. Da anni – infatti – collabora fattivamente con associazioni presenti in Africa per la costruzione di pozzi d’acqua potabile, mentre è del 2021 a Lampedusa, l’ultima donazione del presidente Giordano di una meravigliosa opera sempre del maestro Olivieri. La donazione rientra nel progetto Arte Italia Nostra, progetto mecenatistico di valorizzazione del territorio e premiante le eccellenze italiane che si distinguono per azioni e valori etici e morali, culturali, ideato da Marzia Perotta e sostenuto dal Presidente Giordano.

La scultura bronzea realizzata per l’occasione per l’istituto Milanese – potrà essere ammirata da personale e pazienti ogniqualvolta entreranno in Istituto.

L’opera scultorea ha un significato profondo; l’autore plasmando il metallo ha voluto dare un tributo al potere dell’ascolto e al valore della comunicazione empatica nelle nostre vite; capacità ed attitudini che sono alla base dell’attività svolte nell’istituto milanese.

La curatrice ha poi precisato “L’ ascolto ha un valore reale oltre che simbolico. Ascoltare significa più che sentire. Si attiva difatti una sinestesia di percezioni ed azioni che sovente possono fare la differenza. Il vostro Istituto è fatto di ASCOLTO.”

“La capacità di ascolto di ogni vostro medico, personale infermieristico e non, è in via Venezian più che mai amplificato, proprio perché li si lavora sulla paura sul dolore e sulla speranza di ogni singolo paziente e di ogni singolo lavoratore. È un immenso onore e un immenso piacere donare questa scultura.” chiude l’artista.

Emozione e soddisfazione nelle parole del presidente Giordano: “- la solidarietà e l’impegno sociale sono un filo conduttore di Re d’Italia art, che partecipa sempre con forza a progetti di gran valore umano. Una statua bronzea per l’istituto nazionale tumori di Milano – eccellenza italiana, per donare piccoli momenti di sollievo e di bellezza”

L’appuntamento è per lunedì 18 alle ore 10.30 per scoprire insieme la bellezza dell’ “Ascolto”