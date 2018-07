Goletta dei fiumi Legambiente, venerdì 20 al Parco Pinocchio.

I volontari del circolo di Salerno e i partecipanti del Campo di Volontariato “Dal Fiume al Mare” di Legambiente, venerdì 20 Luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso il Parco Pinocchio di Salerno realizzeranno dei laboratori ludico-didattici rivolti a bambini e attività a carattere informativo didattico per scoprire le buone pratiche da mettere in campo per la tutela degli ambienti fluviali.

L’obiettivo dell’attività è quello di mantenere alta l’attenzione sul completamento delle infrastrutture depurative, sul controllo del territorio e promuovere la riqualificazione del fiume Irno.

Goletta dei Fiumi è l’iniziativa promossa da Legambiente Campania e da quest’anno sarà anche l’impegno sull’inquinamento da microplastiche, altro fenomeno che mette in serio pericolo i bacini idrografici.

La campagna di Legambiente, realizzata con il supporto scientifico del Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno.

“La Goletta dei Fiumi è a tutti gli effetti una esperienza di Citizen Science, dichiara il Presidente di Legambiente Salerno Elisa Macciocchi, sia in considerazione del coinvolgimento di volontari nel programma scientifico di monitoraggio che in considerazione delle collaborazioni con le istituzioni scientifiche che sono state realizzate. Questo campo di volontariato ha l’aspirazione di diventare un importante tassello della prossima Goletta dei Fiumi Campani 2018 e allo stesso tempo un’esperienza unica di riscoperta, gioco ed entusiasmo del Fiume Irno e dello splendido territorio intorno alla città di Salerno. Un’occasione per rendere partecipi tutti, bambini, cittadini e far capire le delicate connessioni che sussistono all’interno di un ecosistema, come l’azione dell’uomo interferisca con esso e quali siano gli effetti delle azioni negative sulla vita di ogni giorno.”