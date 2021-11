L’Agile Mangusta, Democrazia Proletaria e gli anni 80, presentazione del libro venerdì 12.

Venerdi 12 novembre ore 17,30 presso il circolo Mumble Rumble, via Loria 35 Salerno verrà presentato il libro

L’AGILE MANGUSTA.

Democrazia Proletaria e gli anni ottanta.

di Alfio Nicotra, edito da Edizioni Alegre

Con l’autore, Alfio Nicotra, dialogheranno e si confronteranno su

“La sinistra che non c’è e di cui ci sarebbe bisogno oggi”:

Eugenio Mancini

Angela Mona

Pietro Ravallese

Patrizia Arnaboldi

Introduzione di Donato Bella

Modera Nello De Luca

“ ….. racconta la vicenda politica di Dp da un punto di vista particolare, per molti versi non comprensibile per chi non abbia vissuto la vicenda politica italiana quando c’era per davvero una Repubblica parlamentare: quella dell’azione dei suoi gruppi parlamentari in Camera e Senato. Alfio vi ricorre per far comprendere al lettore quanto quella chiave di lettura non sia un vezzo o una necessità (perché aiuta a riordinare i fatti e a ricostruire le campagne e le iniziative e la linea di Dp), ma dipenda dal fatto che in Dp era il partito a decidere la linea politica e non il suo gruppo parlamentare, e che – mai citazione di Togliatti fu più efficace nel contesto – il Parlamento e i suoi eletti fossero “lo specchio della nazione”..”

(tratto dalla recensione di Andrea Montagni pubblicata da “Sinistra Sindacale)

Discutere e riflettere collettivamente sulla sinistra italiana che non c’è e di cui ce ne sarebbe bisogno è il naturale sbocco della presentazione del libro perché è il libro stesso che invoglia a farlo.

Di seguito una mini biografia degli interventi programmati

Nello De Luca

Docente di Storia dell’arte, aderente all’associazione Memoria in Movimento, musicista e fotografo

Donato Bella

Libero professionista, giornalista pubblicista e scrittore e membro dell’associazione Memoria in Movimento. E’ stato, negli anni ‘80 dirigente della federazione provinciale salernitana di Democrazia Proletaria e membro del Comitato Ecologista della Costiera Amalfitana

Eugenio Mancini

Pensionato. Proveniente dall’esperienza del movimento del ’68. Membro del Consiglio di Fabbrica della “FULGOR CAVI” è stato un riferimento autorevole del movimento operaio salernitano in particolar modo nel periodo dei cosiddetti Consigli Autoconvocati. E’ tra i fondatori nel 1978 di Democrazia Proletaria e nei primissimi anni ottanta divenne il primo segretario provinciale di D.P.

Pietro Ravallese

Attualmente membro della segreteria Nazionale Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo e saggista. Giovanissimo negli anni ’80 è stato nel salernitano attivo nel vasto e variegato movimento pacifista. Obiettore di coscienza al servizio militare fu tra i promotori di Pax Christi Salerno presso la parrocchia Volto Santo.

Angela Mona

Criminologa ed educatrice da sempre impegnata nell’OGN “UN PONTE PER”. E’ membro dell’assemblea nazionale.

Patrizia Arnaboldi

Proveniente dal Movimento Studentesco milanese e fu eletta membro della segreteria nazionale di D.P. e per essa coordinava il dipartimento che si occupava della comunicazione. Settore questo che ha seguito per anni. In particolare il suo impegno per la costruzione di radio libere sul territorio nazionale a cominciare dall’esperimento più riuscito: Radio Popolare di Milano. Anche la provincia di Salerno fu interessata dal suo impegno in questo campo. Nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati per Democrazia Proletaria. Ancora oggi è presente nel movimento delle donne e del femminismo

Alfio Nicotra

giornalista professionista, lavora presso la Camera dei deputati ed è copresidente dell’associazione Un Ponte Per, Dirigente di Democrazia Proletaria, e poi di Rifondazione Comunista, è stato tra i portavoce del Genoa Social Forum durante la mobilitazione contro il G8 del 2001.