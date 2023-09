La Jomi Salerno scalda i motori. Giovedì 7 la presentazione ufficiale, sabato esordio casalingo con Teramo

È in programma giovedì 7 settembre alle ore 10.00 presso il Circolo Ufficiali della Caserma D’Avossa sede del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 della Jomi Salerno.

È ufficialmente partito il conto alla rovescia in vista dell’inizio del nuovo campionato di serie A1 di pallamano femminile. Le campionesse d’Italia della Jomi Salerno faranno il loro esordio alla Palestra Palumbo dove, alle ore 18.30 del prossimo sabato 9 settembre, riceveranno il Teramo. Prima di scendere in campo, però, la presentazione ufficiale della squadra affidata anche per questa stagione al riconfermato mister Francesco Ancona. La Jomi Salerno presenterà così alla città e ai suoi tifosi un roster in parte rinnovato. Alle giocatrici già reduci da tante stagioni con la maglia della Jomi e su cui la società di Mario Pisapia ha voluto continuare a puntare anche per il campionato ormai alle porte, si sono aggiunti, infanti, tanti volti nuovi, per un mix di atlete di esperienza e giovani di prospettiva che sarà l’arma della Jomi Salerno per la stagione che sta per cominciare. A proposito di nuovi arrivi, ad Asia Mangone, Marte Lausund Nornes, Bruna Dias Ribeiro, Aurora Gislimberti e Martina De Santis si sono aggregate di recente anche il giovane portiere Margherita Dani e l’ala uruguayana Martina Barreiro. Le due, impegnate rispettivamente con la Nazionale Italiana Under 17 per gli EHF Championships di Ankara e con la Nazionale Uruguayana per i Campionati Panamericani, si sono unite al resto del gruppo nei giorni scorsi.

“Posso dire che fin da subito mi sono trovata molto bene con i tecnici e il gruppo, sia sul campo che fuori. Inoltre, conoscevo già alcune delle ragazze grazie ai raduni che abbiamo fatto in precedenza in nazionale. Grazie a quest’aria di casa sono riuscita a seguire subito il ritmo degli allenamenti, che già erano iniziati da qualche settimana e che ora continuano in vista della prima partita di campionato contro Teramo – ha dichiarato Margherita Danti -. Mi aspetto di poter avere un buon minutaggio, non solo in questa ma anche nelle prossime partite, così da poter mostrare il frutto di tanti allenamenti e divertirmi con la squadra sul campo”.

“Sono entusiasta di far parte di questa squadra e di poter condividere con loro questa avventura. Fin dal primo giorno in cui sono arrivata a Salerno, ho subito percepito un’energia positiva e soprattutto la grande determinazione del gruppo. Sono convinta che lavorando insieme raggiungeremo successi straordinari – ha dichiarato Martina Barreiro -. Il cammino non sarà facile, ma dovremo essere pronti a lottare con tutte le nostre forze. Sia che si tratti di una vittoria o di una sconfitta, dovremo essere sempre una squadra unita, che si sostiene a vicenda e che celebra le conquiste e impara dalle difficoltà. Auguro a tutti noi di vivere un’incredibile stagione e di raggiungere i nostri obiettivi”.