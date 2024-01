Intouch, grande successo per l’agorà dell’architettura salernitana

La kermesse “Intouch”, organizzata da Coralluzzo Living nei giorni 18-19-20 gennaio 2024 presso il proprio showroom in Via delle Industrie 34 a Bellizzi (Sa), ha riscosso un grande successo. Una “tre giorni” che ha saputo interessare e incuriosire oltre 150 partecipanti, tra architetti e professionisti dell’Home Styling, provenienti da tutta la provincia di Salerno, con dibattiti, aperitivi, dj-set e show cooking.

Ad accogliere i partecipanti è stato il team di Coralluzzo con i padroni di casa Milena e Alberto Coralluzzo, veri guru creativi di una value proposition originale e distintiva. Il programma era articolato su tre giornate per un totale di sei slot di un’ora e mezza ciascuno in modo da poter dedicare la giusta attenzione ad ogni singolo ospite.

Una kermesse esclusiva, ispirata al Salone del Mobile, nata dalla volontà di creare un luogo d’incontro e aprire gli spazi del Coralluzzo Design Lab agli architetti più innovativi e ai loro clienti. Il nuovo Design Lab costituirà, infatti, un continuum in cui materia e design comunicano direttamente con l’utente finale, raccontando lo stile e il mood ideato dagli architetti coinvolti mediante l’utilizzo di moodboard grazie alle quali è possibile toccare con mano la raffinatezza di superfici e composizioni.

«Siamo molto orgogliosi del nostro Design Lab, un luogo dedicato all’immaginazione creativa, alimentato dal confronto personale e professionale e in cui si respira design e tecnologia. Cerchiamo di essere sempre in sintonia con le nuove tendenze per poterle combinare con materiali e soluzioni tecniche consolidate», spiegano Milena e Alberto Coralluzzo, titolari dell’omonimo marchio dell’home styling.

«A casa nostra, i progettisti riescono a unire in modo armonioso innovazione, tradizione, originalità e nuove tendenze. Ogni persona porta un contributo positivo a qualsiasi discussione grazie alla sua esperienza e alla sua attitudine personale. Ci piace pensarci come una squadra, perché in questo modo dirigiamo l’azienda verso obiettivi che, lavorando da soli, non sarebbe stato possibile raggiungere»: è questa la dichiarazione d’intenti che fa da fil rouge della più ampia visione imprenditoriale dell’azienda.

Coralluzzo Living vanta, ad oggi, oltre settant’anni di storia: fin dagli anni Cinquanta, grazie all’intuizione del fondatore Alberto Coralluzzo e alla visione lungimirante, negli Anni Sessanta, di Carmine e Maria, sono state poste le basi per una un’azienda solida, capace di soddisfare i bisogni in continua trasformazione delle famiglie italiane. Nel 2010 nasce un nuovo spazio, l’attuale showroom di oltre 500 metri quadrati, in cui creatività e ingegno danno vita ad ambientazioni personalizzate ed emozionali.

Con il cambio di paradigma prende vita una nuova visione con nuovi progetti: «Nel futuro c’è spazio anche per la tecnologia, con la realtà virtuale i nostri clienti potranno vivere gli ambienti ancor prima di realizzarli», spiega Milena Coralluzzo. Intanto, con il Coralluzzo Design Lab la contaminazione delle idee si fa attitudine culturale che spinge sempre un passo avanti nei progetti da creare e da innovare.