Internazionalizzazione, al via il 18 aprile InBuyer 2023 e gli incontri gratuiti di business matching con i buyer esteri per le imprese nei settori alimentare, arredamento, cosmetica, costruzioni, foodtech, packaging, turismo, vini.

InBuyer Digital, che parte il 18 aprile, è un’iniziativa realizzata da Promos Italia in collaborazione con le Camere di Commercio. L’obiettivo del progetto è migliorare il posizionamento internazionale delle piccole e medie imprese e aiutarle ad entrare nei principali mercati target, creando le condizioni per nuovi sbocchi commerciali. Le imprese infatti, hanno l’opportunità di entrare in contatto con una selezione di qualificati operatori esteri provenienti da tutto il mondo, attivi in differenti settori merceologici, tramite appuntamenti online di business matching organizzati sulla piattaforma dedicata. La piattaforma è stata appositamente sviluppata per dare modo alle imprese partecipanti di crearsi una vetrina virtuale, mettere in mostra i propri prodotti, cercare e contattare possibili controparti estere di interesse e realizzare gli incontri virtuali B2B one to one gestendo l’agenda di appuntamenti in autonomia.

“InBuyer è un progetto ormai consolidato che nel corso degli ultimi anni ha permesso a migliaia di imprese italiane di vendere i propri prodotti all’estero e di incontrare selezionate controparti internazionali – spiega Giovanna Manzi, Direttrice di Promos Italia – Nel corso del 2022 oltre il 97% dei matching realizzati è risultato in target e circa il 75% ha portato a sviluppi commerciali, questi dati testimoniano l’efficacia del servizio e il suo valore per le imprese”.



Le province italiane coinvolte nel progetto InBuyer, che nel corso del 2022 ha coinvolto 280 buyer provenienti da tutto il mondo, 1.086 aziende e imprese italiane per un totale di 2.658 incontri in videoconferenza e 10.035 interazioni su piattaforma, sono: Bergamo, Brescia, Caserta, Como, Cosenza, Cremona, Genova, Imperia, La Spezia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Udine e Varese.



Il progetto è rivolto alle aziende dei seguenti settori merceologici: alimentare, arredamento, cosmetica, costruzioni, foodtech & packaging, turismo, vini e liquori.



I prossimi eventi in programma sono: Inbuyer food dal 18 al 20 aprile; Inbuyer furniture, dal 9 all’11 maggio, Inbuyer wine; dal 16 al 18 maggio e Inbuyer construction dal 14 al 15 giugno. E’ possibile scegliere l’iniziativa a cui partecipare a questo link.