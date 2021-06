..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, appuntamenti a Praiano e Tramonti.

A Praiano martedì 15 giugno, per i Salotti letterari della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, arriva Rodolfo Baldassarri con “I migliori anni della nostra vita” (Forever). Appuntamento alle ore 20.00 sul sagrato della Chiesa di San Luca. In collaborazione con il Comune di Praiano, il libro concorre all’assegnazione del Premio costadamalfilibri.

“I migliori anni della nostra vita”, sequel della trilogia “Il filo rosso del destino”, è incontro, passione e sentimento. Rodolfo Baldassarri racconta, con il suo nuovo libro, la parabola di una vita, la ricerca della felicità e il cammino da percorrere per raggiungerla. Il protagonista del romanzo, Valerio, è un uomo che pur soffrendo ha la capacità caparbia di inseguire il suo destino e di ritrovare la strada del cuore. Una strada impervia che si snoda in luoghi da sogno: Amalfi, Positano, Maremma Toscana, Crete Senesi e il Tirolo con il suo Wilder Kaiser sono solo alcuni dei posti in cui Valerio vivrà il suo destino.

A seguire saranno consegnati i Premi Software Studio per l’Alto Impegno Culturale a: Paolo Speranza, storico del cinema e direttore Cinemasud; Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice TV RAI; Vincenzo Albano, organizzatore teatrale; Costantino Catena, pianista e Yamaha Artist; e al Distretto Turistico Costa d’Amalfi. A consegnare i riconoscimenti 2021 i premiati dell’edizione precedente: Nino Melito Petrosino pronipote di Joe Petrosino, la giornalista Olga Chieffi, Mariangela Fornaro promotrice di cultura cinematografica, l’imprenditrice e pianista Lucia Lena Rosapepe.

Conduce la serata il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone, con interventi musicali dei Segni Distintivi, duo di poliziotti-cantautori Angelo Forni di Salerno e Fabio Sgrò di Roma.

Il 16 giugno a Tramonti, presso l’Aula Consiliare del Comune, si festeggeranno invece i 120 anni dalla nascita di Walt Disney. A partire dalle ore 17.30, In collaborazione con il Comune, l’Associazione Papersera proporrà giochi a quiz ai più piccoli per ricordare l’uomo che ha creato personaggi indimenticabili dei cartoni animati e dei film di animazione, facendo divertire grandi e piccini. Con Alfonso Bottone interverranno Fabio Michelini, sceneggiatore Disney; Nunziante Valoroso, adattatore e dialoghista presso la RoyFilm; Alfonso Torino dell’Associazione Papersera.

Le serate si snoderanno nel rispetto delle norme anti Covid 19.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.

