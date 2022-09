Inaugurazione Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle a Pastena (Salerno)

Mercoledì 7 settembre, alle ore 20:30 in via Antonio Ruotolo n. 6, nel quartiere di Pastena,

inaugureremo la sede del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle.

Manca ormai meno di un mese alle prossime elezioni politiche ed è ancora eccessivamente

diffusa l’indecisione di tanti cittadini che, distratti dal dibattito elettorale di stampo propagandistico da parte dei leader delle coalizioni di destra e sinistra, non riescono a concentrare la propria attenzione sui programmi da realizzare nel prossimo quinquennio

per il bene del Paese.



L’appartenenza territoriale dei candidati del Movimento 5 Stelle è stata una condizione che, da sempre, ci ha permesso di mantenere un rapporto fiduciario con i cittadini ed anche l’apertura di questo Comitato Elettorale vuol rafforzare questo legame.

Gli attivisti salernitani animeranno questo luogo nelle prossime settimane e, insieme ai candidati, saranno a disposizione di chiunque abbia voglia di discutere ed approfondire le tematiche che accompagnano la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle.

Sarà anche l’occasione per spiegare meglio tutto il lavoro svolto dal Presidente Giuseppe Conte in favore dei cittadini, soprattutto durante la difficile gestione della pandemia.



All’inaugurazione saranno presenti il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa (candidato capolista alla Camera dei Deputati), insieme ai candidati all’uninominale Giuseppe Benevento, Virginia Villani e Dario Vassallo.

Essi, insieme ai candidati nel listino proporzionale Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino (per la Camera), Anna Bilotti e Felicia Gaudiano (per il Senato), avranno così l’opportunità di chiarire con maggior chiarezza i punti del programma del Movimento 5 Stelle.

Anche il coordinatore regionale Salvatore Micillo (già Sottosegretario all’Ambiente), i consiglieri regionali Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi ed i consiglieri comunali Catello Lambiase e Claudia Pecoraro non faranno mancare la loro presenza nella città di Salerno per una serata all’insegna della partecipazione e del coinvolgimento.

Quindi l’appuntamento per i cittadini e giornalisti è per mercoledì 7 settembre, alle ore 20:30 in via Antonio Ruotolo n. 6, nel quartiere di Pastena.



Per info: Francesco Virtuoso – 335.7431568 – email: francesco.virtuoso@gmail.com